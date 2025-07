Chiara Oliver: «Con la música lo intento hasta el fondo, porque es lo único que quiero hacer»

Hay artistas que necesitan varios discos y media vida para cruzar el Atlántico. Chiara Oliver (Menorca, 2004), con solo dos EPs y 21 años, ya sabe lo que es llenar salas no solo en España, sino también en México, Argentina o Chile. «Me lo ... tomo todo poco a poco», dice la artista, que lleva casi un año entero de gira. Y todavía le quedan las de este verano donde, entre otras citas como la de Menorca, estará en el Concert Music Festival de Chiclana.

La artista menorquina llega con algunos cambios en su directo, pero agarrada a ese pop-rock confesional marca-de-la-casa que la ha aupado como una de las referencias generacionales. Tras su paso por OT, Oliver no ha perdido la brújula: «Lo he intentado hasta el fondo», afirma, y no hay pose en su voz. Lo suyo es una evolución orgánica: 'La última página' no es un cierre sino una pista de despegue para poder volar a su ritmo, aunque nadie le haya enseñado cómo.

Chiara Oliver en Chiclana Dónde: Concert Music Festival

Cuándo: 13 de julio

Horario: 22:30 horas.

Precio: desde 27,50 euros (Ticketmaster)

-Has colgado varios sold out en la gira, incluido el de Chile, ¿cómo estás?

-Estoy muy contenta. Llevamos de gira desde septiembre ya, desde hace rato, pero estoy muy contenta con la gira y con todo.

-En mayo estuvo en México, ahora va a Argentina y Chile. Hay artistas que precisan varios discos antes de cruzar el charco, en su caso ha llegado tras su segundo EP, ¿impresiona un poco? ¿O siente que ha llegado de forma natural?

No lo sé. Me estoy tomando las cosas muy poco a poco. Me hace muchísima ilusión ir a Argentina, al igual que México, que para mí fue una experiencia increíble… estoy muy feliz de haber estado, de conocer a las personas que tenía ahí en México, no me esperaba que hubiese tanta gente. Es muy especial.

-Luego está el tocar en casa. Entre las citas de verano, como la del Concert Music Festival en Chiclana, está el concierto en su ciudad natal, Menorca. Siempre es especial tocar en casa.

-Sí, tocar en casa siempre es muy especial, siempre me hace ilusión, abrimos la gira aquí, volver después de once meses de gira es maravilloso porque es divertido ver el proceso y el cambio de un año a otro.

-¿Cómo se lleva estar once meses de gira? ¿Ha tenido tiempo para descansar, componer?

-Sí, siempre hay tiempo, porque además al final tras once meses de gira hay días entre semana que tengo libre, y tal, pero muy bien.

-En enero salió el EP de 'La última página'. ¿Han cambiado los directos? Antes hacía versiones también de Rosalía o Dolly Parton, no sé si en ese sentido sigue dejando huecos para algunas sorpresas o ha replanteado el directo de otra manera.

-Lo intento. Intento meter al menos una versión, es algo que siempre me ha gustado, versionar canciones. Intento meterlas, aunque evidentemente es más guay hacer todo mi repertorio, pero me da pena no poder meter tantas versiones como me gustaría.

-¿Cómo son esas nuevas canciones en directo? Hay una especie de salto sonoro entre un EP y otro, un paso más firme hacia el pop rock.

-Entran muy bien. Este es una continuación de 'La libreta rosa', tener ese soporte de las canciones que continúan y dan madurez al proyecto es muy guay, se ve la evolución. Es muy divertido hacer las canciones de los dos EPs en el directo, es muy chulo.

-¿Cómo es salir con banda? ¿Ha cambiado su forma de entender sus canciones y de componer? No es lo mismo estar componiendo en solitario, que la dimensión que cogen las canciones cuando tienes músicos detrás.

-Al final mientras estoy componiendo, pienso en la producción y pienso en todo, siempre es muy guay cuando estoy con banda, porque siento que todo se ha hecho realidad. Y más aún cuando las canciones pasan del estudio al directo, tocadas en vivo y en tiempo real… es todo muy chulo.

-Ha llegado a comentar que tiene una idea de un documental sobre esta gira en la cabeza. ¿Sigue con ella?

-¡Voy grabando poco a poco en los conciertos y ya veré qué hago! Pero algo tengo que hacer, seguro.

-El EP tiene un tono muy confesional, es una continuación del anterior, pero en lo sonoro hay un cambio. No sé si lo tenía en mente o es algo que surge en el estudio, donde comparte autoría con otros compositores o donde han entrado productores como Nico Cotton, Sr. Chen, Gala Nell o Quaiko.

-Es muy orgánico y dinámico, ver qué pide la canción. Sobre todo en los dos primeros EPs componía todo sola, después lo llevaba y a partir de ahí veíamos qué queríamos hacer con el tema, en qué cambiaban las letras, a veces se cambiaban cosas… pero, básicamente, lo que pida la canción es lo que hay que hacer siempre.

-Ese sonido más pop rock de los 00s, ¿es un camino que te pedían las canciones?

-Sí, cuando hice los dos primeros EPs tenía ganas de hacer un sonido divertido, desenfadado, aunque no sé si es exactamente la palabra, para poder llegar a sentirme libre y a jugar y hacer muchas cosas. En ese momento es lo que me pedía el cuerpo y mi manera de ver la música, que tiene mucho que ver con eso, pero en ese momento es lo que apetecía hacer con las canciones.

-En 'Cómo aprender a volar' dice: «Sí, antes yo solo cantaba / Lo que me esperaba / Cambió desde dentro / Y nadie me enseñó / Cómo aprender a volar». ¿Habla sobre alguna experiencia en concreto?

-Habla un poquito de ese momento justo al salir de la academia, evidentemente, y de cómo la vida te da un giro de 180º. Qué haces, cómo procesas eso, a veces puede llegar a ser un poquito complicado. Fue algo que quise transmitir en el EP, creí que era algo importante porque lo que escribo es bastante autobiográfico, quise contar eso y que fuera la última canción del EP.

-Siguiendo esa metáfora de aprender a volar, ¿siente que ha aprendido, tras estos meses de gira?

-Seguro, siempre estoy aprendiendo, cada día. Soy bastante joven, cada día es un aprendizaje, algo nuevo.

-'La última página' suena al final de un capítulo, a la transición hacia otro lugar. Ha comentado en alguna entrevista que tenía dudas sobre hacia dónde ir después. ¿Tiene ya algo compuesto, alguna idea de hacia dónde ir?

-Ahí vamos, no quiero revelar nada, pero estoy muy contenta con lo que estoy haciendo ahora mismo. Al final, una no puede parar de crear ni fuera del estudio, ya veremos hacia dónde van esas canciones y esa música.

-En una entrevista reciente comentó que hubo un momento en que incluso pensó en hacer una carrera para tener un plan B, pero que sus padres le apoyaron para que siguiera en la música. ¿Qué habría estudiado?

-Antes de la academia yo estudiaba música, siempre he sido una persona muy curiosa. Siempre he tenido mis ideas, me gustan todo tipo de cosas, me interesa todo en la vida, pero terminé haciendo música porque era lo único que quería hacer y dije: lo intento hasta el fondo, porque es lo único que quería hacer.

-Es una artista tan joven, 21 años, que sale de OT, ficha por Universal, no puede desaparecer de redes, sus vídeos acumulan millones de visitas, tiene miles de seguidores… ¿Cómo lleva esa presencia, esa exposición?

-Lo vivo con naturalidad. No soy la persona más recurrente ni estable en redes, no tengo ese hábito de influencer, pero intento compartir todo lo que pueda de mi vida, estar presente, para que la gente se sienta más conectada a mí.

-Luego está el tema de las playlist, algoritmos y ritmos de la industria. Canciones que se vuelven virales en tiktok o que encabezan una playlist… ¿Presta atención a todo esto o es algo con lo que convive porque forma parte de la profesión?

-En realidad yo no me entero, aunque entienda cómo funciona la industria musical ahora, yo simplemente hago mis cosas, escucho la música que me gusta, disfruto, descubro gente nueva gracias a cosas como TikTok y las playlist, que es muy guay… un poco eso.

-Volviendo a su faceta como compositora, ha comentado en otras entrevistas que le gustaría componer más en inglés, pero que en España eso todavía no termina de entenderse. ¿Por qué cree que cuesta tanto que grupos españoles canten en inglés?

-No lo sé, no sé cómo lo describiría, no sé por qué pasa, pero es verdad que sí que es verdad que no se escucha mucha música en inglés y menos si es una chica española.

-¿Se ve componiendo en inglés en un futuro?

-¡Pues ojalá! Ojalá algún día pueda estar haciendo música en inglés y simultáneamente en inglés.

-Para terminar, ¿a qué suena su verano? ¿qué música es la que más le obsesiona últimamente?

-Escucho muchísima música, pero llevo muchos meses obsesionada con Lizzy McAlpine y sus discos, me encantan sus letras, me encanta la manera en la que dice las cosas y llevo meses escuchándola.