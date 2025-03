Celebremos al menos la consolidación de Justine Triet

La selección de películas de la Academia del Cine Europeo permite minimizar riesgos en esta edición del festival. Entre ellas sobresale mediáticamente la última Palma de Oro de Cannes, 'Anatomía de una caída', que viene a reafirmar a su realizadora, la francesa ... Justine Triet, como a una cineasta a tener en cuenta. Algo ha cambiado aquí con respecto a sus anteriores 'La batalla de Solferino' o 'Los casos de Victoria', donde la apuesta por transmitir el nervio del presente –aquellas viejas tácticas extrapoladas del 'cinéma vérité' y la portabilidad de la mirada (eso que bellamente, al borde de la paronomasia, denominara Jean-Louis Comolli 'convertir la técnica en túnica')– acababa emborronando las ideas del guión. Como la de Preminger, esta 'Anatomía' también nos mete buena parte del metraje en la sala de un tribunal donde, en el fondo, parece juzgarse el concepto de pareja como potencialmente catastrófica forma de vida.

El caso concreto es el de un hombre depresivo cuyo cadáver aparece en la nevada entrada del chalet familiar de montaña. ¿Suicidio, accidente, asesinato? Triet, que no corrige del todo su tendencia manierista, logra sin embargo enfrentar a sus protagonistas, la mujer sospechosa y el hijo del matrimonio, descendencia al borde de una polisémica ceguera, a los dilemas que se siguen de la pérdida de contacto entre las palabras/las lenguas y las cosas, entre los signos y los hechos, entre las potencias y los actos.

Todo de la mano de un guión férreo que no escatima artimañas (la grabación del audio de una pelea que sin embargo se nos da a ver) de dudosa legalidad. La caída y su autopsia, es decir, las dos mitades nunca del todo suturadas en la película, nos dejan en suspenso en nuestra melancólica condición de testigos de los mundos del cine.

Nos extendemos hoy con Triet para escurrir un poco el bulto y no encarar la responsabilidad de hablar de la sección oficial, donde pudimos ver las últimas películas de Jessica Hausner y Michel Gondry. La austriaca, veterana en Sevilla desde que presentara 'Hotel' (2004), retoma el esquema de jovencita absorbida primero y luego expulsada por una institución siniestra en 'Club Zero', su nueva alegoría sobre la particular decadencia de Occidente tan cara a los herederos de la vieja Kakania, y donde trata de un internado de prestigio donde una profesora introduce los criterios proto-anoréxicos de la 'alimentación consciente' en clave de ecologismo sostenible. Hausner, que parece despreciar a todos y cada uno de sus personajes por igual, asume la siempre aciaga y dudosa función del demiurgo sarcástico, completando la parábola en el estilo higiénico y quirúrgico marca de la casa.

Gondry, por su parte, aisla a su alter ego de 'El libro de las soluciones' en aquellas míticas Cévennes donde Fernand Deligny ejecutara sus tentativas de cine alrededor de los incurables autistas, y pone en escena su bastante (auto)indulgente (auto)ficción de realizador artesanal y 'peterpanesco' enfrentado a la malvada industria del entretenimiento audiovisual. Ni la frágil presencia de Françoise Lebrun en el papel de la paciente y protectora tía del protagonista logra paliar la antipatía que el pseudo Gondry propaga. Duele más si se piensa que este hubiera sido un gran año para haber homenajeado al gran aventurero fílmico Jacques Rozier, muerto en junio, quien enseñara al cine a extraviarse y perder el rumbo.'