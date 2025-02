Cátedra electrónica de Paul Kalkbrenner en el primer concierto del Icónica Sevilla Fest

Tras el gran éxito de la primera edición, celebrada el pasado año, Icónica Sevilla Fest, nombrado como «Mejor Festival 2021» y «Mejor nuevo Festival 2021» en los Iberian Festival Awards 2022 y del que ABC de Sevilla es medio oficial, arrancaba anoche a lo grande su espectacular carrusel de conciertos de una segunda edición que aspira a superar a su predecesora. El primero de los 18 shows previstos en apenas un mes (del 16 de septiembre al 15 de octubre) tuvo como protagonista al productor y DJ alemán Paul Kalkbrenner, todo un fenómeno de masas de la música electrónica.

Cerca de 5.000 personas vibraron y bailaron en la Plaza de España al ritmo del reputado músico teutón, que convirtió la monumental creación de Aníbal González en una suerte de Tomorrowland. Figura de culto del techno, Paul Kalkbrenner llegaba a Sevilla inmerso en una extensísima gira que arrancó en 2018 para presentar los temas de 'Parts of life', su octavo trabajo discográfico y, sin duda, el más introspectivo y personal. El tour mundial, que le ha llevado a los mejores festivales del mundo, se vio truncado por la pandemia, pero el año pasado volvió a la carretera para mostrar su talento por numerosos países.

The Therapist, como es conocido entre la legión de millones de seguidores que tiene repartida por medio mundo, es propenso a investigar nuevos caminos, siempre ajeno a tendencias y novedades del género, aunque sin perder nunca su sello diferenciador, la elegancia de un sonido inconfundible, repleto de texturas musicales cocinadas en un horno armado con sintetizadores, secuenciadores y máquinas beat.

'Sky and sand' y otros éxitos ecuménicos

Ambos aspectos, el de la experimentación y el de la delicadeza de sus beats –algo en lo que a buen seguro influye que el teutón solo escuche música clásica–, quedaron de manifiesto anoche durante las más de dos horas que duró el show, mostrando la serenidad de los genios, una envidiable armonía, y un exquisito gusto a lo largo y ancho de un cautivador y sofisticado setlist en el que no faltaron hits ecuménicos como 'Sky and sand' y 'Aaron', ambos extraídos de su disco capital 'Berlin calling' (2013), o las explosivas 'Tatü-Tata' y 'Feed your head'.

Los miles de sevillanos que acudieron al fiestón que montó el artista nacido en Leipzig hace 45 años, muchos de ellos luciendo la mítica camiseta de la selección alemana de fútbol que se proclamó campeona del mundo en el Mundial de Italia 90 con el diez a la espalda y el apellido del DJ, no pararon de bailar, saltar y emocionarse con el inmenso talento que derrochó Kalkbrenner desde que se puso al mando de las operaciones y arrancó, con quince minutos de retraso, con la excelsa 'No goodbye'. Poco después, un espectacular remix del 'Te quiero' del francés Stromae estableció oficialmente el estado de delirio. Felicidad en grado sumo. Sin ánimo de exagerar, el maestro del techno sentó cátedra con infinidad de temas propios y remixes. El de anoche fue un acontecimiento musical de una calidad elevadísima, poniendo, de este modo, el listón por las nubes para los próximos artistas que pasarán por el fascinante enclave hispalense.

Tras el gran espectáculo brindado por Kalkbrenner y su compatriota Jan Blomqvist, que le precedió con una propuesta de grandísimo nivel, este sábado llega la noche más esperada del Icónica 2022: C.Tangana promete una cita intensa a los 18.000 fans que agotaron las entradas hace semanas.