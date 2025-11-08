Carmen Sánchez Melgar: «Tengo una gran capacidad para aislarme y en el murmullo he podido escribir poemas»

Carmen Sánchez Melgar (Benarrabá, Málaga, 1961) es una escritora que ha publicado ocho poemarios y que ha colaborado en numerosas revistas literarias, como 'Almoraima', además de haber participado en libros colectivos de cuentos de terror y fantasía. Esta empleada de Correos de ... la oficina de San Luis de Sabinillas tiene una mirada especial que le permite distinguir los ecos líricos entre los objetos ordinarios y las situaciones que se le presentan en la vida cotidiana. Recientemente ha publicado 'Las voces flotantes' (ImagenTa Editorial), su poemario más íntimo hasta la fecha.

Dice esta autora que el libro es el más personal que ha escrito porque «está más centrado en mí y en mis sentimientos, algo que lo distingue de los otros poemarios». Asimismo, asegura que «ha fluido todo en los versos y que el poema 'Las turbulencias de mi sangre' es «el más íntimo de todos porque se basa en mi relación con mis hijos y mis nietos. Se refleja el día a día y los problemas. Los otros poemas reflejan cómo yo me siento».

Dice igualmente esta poeta que «el silencio es esencial en mi vida, pero es muy difícil encontrarlo. Deseo buscar los silencios para acallar esas voces y pensamientos negativos. Se necesita la tranquilidad para escucharse a uno mismo y para disfrutar de la vida». «En este periodo de mi vida -prosigue- necesito más que nunca el silencio. Cuando uno es más joven puede con todo, pero ahora uno elige lo que más le conviene». Y a pesar de trabajar en una ventanilla de atención al público en una oficina de Correos, reconoce que «tengo una gran capacidad para aislarme y en el murmullo he podido escribir poemas».

El tema de la muerte destaca también en este último poemario de Sánchez Melgar. «La muerte está presente en poemas dedicados a familiares. Cada poema se inspira en alguien que yo conozco. Veía que era necesario escribir sobre esas personas que nos dejaron huella y que ya no están», indica. «Cuando era niña y adolescente le tenía mucho miedo a la muerte. Mi madre tenía una vecina que decía que estaba preparada para le muerte. Eso me dio pánico, pero, pasado el tiempo, veo la muerte de una manera natural. No le tengo el terror que le tenía. Cuando me toque, me tocó. No sé por qué la gente evita hablar de este tema», asegura.

Respecto al título del libro, 'Las voces flotantes', nació a raíz de haber visto el documental '¿Puedes oírme?', dedicado al escultor catalán Jaume Plensa. «Este cita a un poeta que decía que las voces flotaban a su alrededor y le decían cómo escribir el poema. Viendo ese documental, decidí ponerle al poemario 'Las voces flotantes'. Ese filme me inspiró a la hora de lo que quería expresar en el poema», reconoce. En ese sentido, la primera parte del poemario -'Voces'- está formada por poemas que contienen la palabra voz. «Son versos en los que expreso lo que significa para mí el silencio, las lágrimas y el ruido», afirma Sánchez Melgar.

Una niña criada en un ambiente rural

Para esta poeta «es un privilegio ser una niña que se ha criado en un ambiente rural». En ese sentido, confiesa que sus poemas se han inspirado directamente en la naturaleza, en los pájaros, en las casas, etc. «Yo tenía una gran amiga, pero nos veíamos ocasionalmente. Me tenía que buscar mis propios medios para no aburrirme. Eso hizo que observara las cosas de otra forma y que tuviera una mirada poética, siendo la naturaleza mi fuente. No soy una mujer tan urbanita, ya que mi conexión es con el campo. El mar me gusta, pero me asusta al mismo tiempo. Lo mío es el campo».

A colación de este tema, Carmen Sánchez Melgar comenta que nació en un campo que pertenecía a la población de Benarrabá, pueblo de la serranía de Ronda. «El campo pertenecía a mi abuela. Luego pasé mi juventud en Algatocín, el pueblo de mi madre. Me crie en un campo en Algatocín. En esos años asistí a una escuela rural y allí fue donde adquirí mi educación».

Por otra parte, asegura que 'Las voces flotantes' «es de los libros que más están gustando de todos los que he escrito. No estoy puesta en las redes sociales, lo mío es lo local, pero mi libro 'El habitáculo de mis días', que se inspira en mi trabajo diario, se vendió muy bien. He publicado dos ediciones. 'Las voces flotantes' está teniendo más difusión porque me he modernizado en las redes. Eso ha sido posible a la ayuda inestimable de la escritora Teresa Floro, que me aconseja ponerme en las redes para visualizarme», puntualiza.

Por otra parte, esta poeta lleva veinte años colaborando en la revista 'Almoraima'. «Soy consejera de número del Instituto de Estudios Campogibraltareños y 'Almoraima' es una de las publicaciones del instituto», aclara. El Instituto de Estudios Campogibraltareños cuenta con el escritor Juan Emilio Ríos como presidente de la sección de literatura. «Para ser consejera de número del instituto hice una investigación sobre Ángel Gómez Rivero, un novelista del Campo de Gibraltar. Eso me permitió aportar mi grano de arena para que este autor fuera más conocido. Es un narrador imprescindible», subraya.

Por otra parte, Carmen Sánchez Melgar ha colaborado en varios volúmenes de la colección de cuentos 'La huella de...', que publica Calamar Ediciones y que coordina el propio Ángel Gómez Rivero. «Ese es un proyecto del que me siento muy orgullosa. Surge del festival de Cine Algeciras Fantástika, de Ángel Gómez Rivero. El festival tiene concurso de relatos, de fotografías y de ilustraciones. Es un certamen de cine fantástico y de terror. Ángel decidió abrir la serie 'La huella de…', basada en los clásicos del terror. Cada autor que iba a participar le daría su impronta», dice. Esa colección de cuentos escritos por un grupo de escritores empezó con 'Drácula'. «Juan Emilio Ríos escribió un relato fantástico. Yo le dije a Ángel que quería participar y llegó la huella de El hombre lobo y escribí 'El cañuelo del madroñal', un cuento basado en un clan gitano de los años 50. El otro relato que publiqué en ese libro fue 'La quebrada de los cuervos'. La primera historia la situé en La Sauceda, un enclave en Los Alcornocales. En cuanto a 'La quebrada de los cuervos', se ambienta en Sudamérica. Se basa en las leyendas locales de los hombres lobo y lo llevé a Sabinillas. Fue mi primera participación. También hice dos relatos en cada uno de los libros dedicados a Frankenstein, la momia, Jekyll y Hyde y en el del zombi. Ahora se va a presentar otro dedicado al brujo y presento también dos nuevos cuentos. Ha sido una experiencia preciosa para mí y todo un reto porque participo con grandísimos escritores», reconoce.

No es extraño que esta escritora -que dirige también desde hace dos años el programa cultural de Radio Casares 'La pausa necesaria', título que nace de su séptimo poemario- tenga pasión por la fantasía y el terror, pues entre sus referencias se encuentran autores imprescindibles de este género como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, Emilia Pardo Bazán, Horacio Quiroga o Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros.

En cuanto a la poesía, esta entró en la vida de Carmen Sánchez Melgar a través de su padre. «A él le encantaba recitar versos de memoria. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, escuché un poema de Juana Ibarbourou, 'La higuera'. Me impactó tanto que esa fue la huella para que me dedicara a la poesía. También otro referente es Gloria Fuertesporque con su sencillez evidente dice verdades como puños. La gente se cree sólo escribió poemas infantiles, pero trató otros temas mucho más profundos». Preguntada por sus poetas actuales preferidos, no duda en decir que «Juan Emilio Ríos es de los poetas más grandes de este tiempo a pesar de no ser reconocido por no estar en los medios. Su poemario 'El don femenino' es el que más me gusta. También me encantan poetas como Stewart Mundini, Olalla Castro, Orlando Mondragón, etc.», concluye.