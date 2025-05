Carmen Machi: «Dedicar el trabajo y tu vida a hacer de otros es fascinante»

Carmen Machi ha presentado en Sevilla la película 'Cerdita' dentro del ciclo 'El gran viaje de la gran pantalla', que organizan la Academia de Cine a través de su Fundación y la empresa de viajes Icárion. El encuentro ... con el público ha sido en el Global Omnium Auditorium del Acuario de Sevilla.

La actriz ha señalado que «la idea de la Academia de hacer viajar el cine a espacios no convencionales es emocionante. Es acercar el cine a la gente. 'Cerdita' es una película de la que formo parte. Cuanta más gente joven vaya al cine y salga de casa, mejor. Además, el espacio donde se ha presentado es una pasada». Asimismo, ha dicho que esta es una película «que ha tenido una trascendencia a nivel social. Habla de la abortofobia y del bullying. Mucha gente ha reflexionado al verla, tanto los que han sufrido como los que han practicado el bullying».

Sobre el hecho de trabajar con la directora Carlota Pereda, que ha debutado como realizadora de largometrajes, Machi señala que esta «es una mujer de cine porque es directora, guionista, script, etc. No ha partido de cero, sino que ella se sujeta sola. Es una tipa con un talento tremendo. También es montadora. Como actriz ha sido una gozada y una experiencia participar en esta película. Es una año donde ha habido muchas mujeres directoras en nuestro cine. Carlota es una grande del cine y ha hecho una demostración de ello. Su mirada es contundente, como la película».

La actriz madrileña interpreta en este filme el papel de la madre de Sara, papel que realiza magistralmente Laura Galán. Respecto a la relación que tiene con esta intérprete, Machi dice que «Laura y yo somos grandes amigas desde hace muchos años. Hemos compartido muchas noches juntas en teatro. Cuando Laura hizo el corto de 'Cerdita', me quité el sombrero ante un trabajo tan increíble. Luego se pensó en hacer el largometraje, en el que iba a colaborar con alguien con la que llevaba tiempo trabajando en teatro. Laura me ha dejado boquiabierta con su papel. Es de una humanidad, generosidad, belleza increíbles, además de ser una curranta nata. Se ha abierto en canal con esta película».

Dice la intérprete de 'Ocho apellidos vascos' que actuar junto a actrices como Laura Galán es muy positivo porque «todo lo que es aire fresco y trabajar con gente joven es muy bueno. Te refrescas como actriz y te suma mucho a lo que hace. Uno se instala sin querer en el conocimiento. Hay muchas cosas que tienes que aprender. Es otro código, otra mirada y una forma de absorber energías».

A pesar de que Carmen Machi ha participado en setenta y dos producciones de cine y de televisión, el teatro es su verdadera vocación. «El teatro es mi hábitat natural porque ahí empecé y es donde he estado. Es el medio que a mí me resulta más fácil y es como si estuviera en casa. Cada noche derrocho una energía con el público que sólo se puede saber si la vives en directo. La catarsis que se vive en el teatro sólo se puede experimentar ahí. Es un trabajo en el que conectas con la gente». Sobre si la temporada que viene actuará en algún teatro sevillano, dice que «he ido mucho al Teatro Central con proyectos a los que he amado siempre. Esperemos que el año que viene pueda estar o en el Central o en el Lope de Vega».

En cuanto a sus próximos proyectos, la protagonista de 'La tribu' dice que está pendiente de promocionar algunos de los trabajos que ha hecho en los últimos meses. «Estoy expectante por los estrenos de la película 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' y de la serie 'La Mesías'. Siento una gran emoción de ver los estrenos y a ver cómo los digiere la gente».

Finaliza esta intérprete reflexionando sobre su trabajo como actriz. «Me siento una privilegiada el dedicarme a lo que siempre he querido hacer. No todas las veces te apetece actuar en determinados proyectos, pero puedes elegir en tu vida. Dedicar el trabajo y tu vida a hacer de otros es fascinante».