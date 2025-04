Carmen Linares y Arcángel: «El baile ha dado un paso de gigante, el cante se quedó atrás»

Se inauguró anoche el ciclo 'Amalgama' que hasta el próximo mes de noviembre dará voz a los artistas flamencos, como dijo el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, en la apertura de este encuentro que se celebra en los años que no hay Bienal.

El público disparó todas las previsiones, «no creía yo que iba a venir tanta gente a escucharnos hablar y no cantar», decía el cantaor Arcángel quien junto con Carmen Linares, Premio Princesa de Asturias 2022, y la participación del periodista José Yélamo, inauguraron anoche el encuentro en la Real Fábrica de Artillería.

Entre el público, otros artistas flamencos como Javier Barón, David de Arahal, Macarena López, y muchos aficionados hasta abarrotar la sala.

Fue el encuentro entre dos cantaores, que han compartido experiencias artísticas, como el espectáculo que ambos protagonizaron llamado 'Tempo de luz' y que inauguró el IX Congreso Internacional de la Lengua Española y en el que compartieron escenario con Marina Heredia y la bailaora Ana Morales. «Este tipo de espectáculos es el que nos gusta estar, donde todos participamos», dijeron unánimemente ambos cantaores.

Al comenzar dieron un repaso al inicio de sus carreras, «cuando a mi, jovencísima, me propusieron en 1971 grabar un disco con Juan Habichuela, me hizo tantísima ilusión, y fue una experiencia maravillosa», comentó.

Para Arcángel, sus inicios fueron más complicados, «a los 23 años me ofrecieron una gira por toda Andalucía y yo quería grabar un disco y dije que no a la gira. Fue una inconsciencia, pero con el tiempo salió bien».

Motivados por el conductor del encuentro, José Yélamo, hablaron de la preocupación por el mundo actual, por la juventud y su falta de trabajo, «yo tenía mucho trabajo y claro que tiempos pasaron no fueron mejores, pero hoy tengo hijos y sé lo que pasa», dijo Carmen Linares, y reconocieron que para ser artista flamenco, «es necesario respeto y amor, el día que pierda la ilusión, no sé qué haré», confesaba Carmen Linares, aunque Arcángel sí reconoció que podía visionar hacer otras cosas además, «tengo otras aficiones», confesó.

Ambos reconocieron que el baile había sido el que había dado un paso de gigante en los últimos años, y detrás la guitarra, el cante se quedó atrás, «en el baile pasan muchas cosas, pero en el cante..., eso de que salga un cantaor al centro, cante y se marche, ya no sirve. Hay que plantearle al público otras cosas», dijo Arcángel.

Destacaron como muy importante la desconexión existente hoy del flamenco con muchos jóvenes, «hay máximas que hay que eliminar, como que si no estás en redes, no existes, el flamenco no está hecho para jóvenes, o la seguiriya es un aburrimiento», dijo Arcángel quien abogó por insistir en la educación, «ya están tardando mucho en poder estudiarse el flamenco en las escuelas. Hay que hablar con los jóvenes de flamenco».

Pero esa desconexión se debe también a que el flamenco ha perdido algunos espacios, «yo canté en Madrid con Chano Lobato en la sala Revólver de Madrid, una sala punk donde cantaba muchísima gente, y allí fuimos y nos escucharon y se quedaron alucinados, porque el flamenco en directo es siempre increíble», dijo Carmen Linares.

Hablaron de maestros, de las generaciones del flamenco, «ninguna canta como la anterior, aunque mi generacion fue muy valiente, teníamos que renovar y nos la jugamos para que los de hoy día tengan las ventanas abiertas», afirmó la cantaora.

Abogaron ambos por no perder la identidad, «si Rosalía o C-Tangana dicen que les gustan el flamenco, pues muy bien, pero ellos no son artistas flamencos, ahora bien, si algunos jóvenes les despierta la curiosidad de ir más allá y descubren el flamenco, pues estupendo», dijo Linares, a lo que Arcángel añadió que, «igual que yo no soy cantante de tangos, Rosalía no es cantaora de flamenco, lo hace muy bien pero es su música, no flamenco».

