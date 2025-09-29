Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

Carla Montero: «Soy ajena al mundo del motor, pero enseguida vi que había una historia que contar y un papel que reivindicar»

'La dama de la niebla' es su nueva obra, un homenaje a las pilotos que han pasado desapercibidas en la historia

Alberto Jiménez, de Miss Caffeina: «Parar nos ha permitido vivir, componer y escribir, y nos ha hecho cogerlo todo con más ganas»

Carla Montero junto a su nueva publicación 'La dama de la niebla'
Carla Montero junto a su nueva publicación 'La dama de la niebla' p.m.
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La invisibilidad de las mujeres en el mundo deportivo es una realidad. Dejando a un lado disciplinas consideradas «femeninas», como la gimnasia rítmica o la natación sincronizada, el fútbol femenino es quizá el más conocido, pero sigue estando en un segundo plano frente al ... masculino. En deportes como el automovilismo, la brecha es aún mayor: ni siquiera muchos expertos saben nombrar a una piloto destacada. Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app