Carla Montero: «Soy ajena al mundo del motor, pero enseguida vi que había una historia que contar y un papel que reivindicar»

La invisibilidad de las mujeres en el mundo deportivo es una realidad. Dejando a un lado disciplinas consideradas «femeninas», como la gimnasia rítmica o la natación sincronizada, el fútbol femenino es quizá el más conocido, pero sigue estando en un segundo plano frente al ... masculino. En deportes como el automovilismo, la brecha es aún mayor: ni siquiera muchos expertos saben nombrar a una piloto destacada. Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer.

A raíz de este conteto, nace la nueva obra de Carla Montero, 'La dama de la niebla'. Con títulos como 'El viñedo de la luna' o 'El jardín de las mujeres Verelli', la autora es conocida por su habilidad para entrelazar historia, intriga y romance. En esta ocasión, rescata del olvido a las mujeres pioneras del motor, e ivita a reflexionar sobre su papel en un mundo dominado por hombres.

- ¿Cómo definiría el espíritu de la obra?

- La novela tiene tres partes básicas. La primera es el contexto histórico de 1938, en un ambiente prebélico absoluto. Es el momento del Pacto de Múnich, cuando Gran Bretaña y Francia intentan poner parches en la política de pacificación frente a las ansias expansionistas de Hitler. Europa ve que la guerra se viene encima tarde o temprano, y esa tensión trasciende de los despachos políticos y llega a la gente corriente. Ese es el marco en el que se mueve la novela. Luego está el escenario. Aunque arranca en Montecarlo, enseguida se traslada a la Isla de Man. Ese lugar se convierte en un personaje más, porque contrasta con el glamur y el lujo del que vienen los pilotos y los enfrenta a un mundo rústico, sencillo, de campo. Para la protagonista eso supone replantearse muchas cosas. Además, la isla tiene ese halo de magia y leyenda de su pasado celta y vikingo. Finalmente, está el personaje femenino central, «la dama de la niebla». Representa a esas mujeres que en los años 30 rompieron moldes y entraron en un mundo exclusivamente masculino: el de la alta competición del automóvil. Y, por encima de todo, la novela es una gran historia de amor.

- Se inspiró en biografías de diferentes mujeres para construir a los personajes. ¿De quiénes, y por qué ellas?

- Ha sido complicado, porque son mujeres de las que se sabe muy poco. Con la Segunda Guerra Mundial se frenó lo que venía ocurriendo en los años 30 y estas figuras quedaron olvidadas. Cuando se retoma la competición en la década de los 50, las mujeres apenas están presentes. Encontrar información sobre ellas ha sido difícil. Muchas veces solo sabemos que competían porque aparecen en los registros de las carreras, pero no conocemos quiénes eran, de dónde venían o incluso cuándo murieron. Solo encontré una biografía con cierto rigor histórico: la de la piloto francesa Hellé Nice, quizá la más famosa de su época. Venía de un pueblo humilde, trabajó como bailarina e incluso posó en fotografías de desnudo para ganarse la vida, hasta que descubrió su talento para conducir. Fue amiga de Ettore Bugatti, quien le prestó un coche, y así logró destacar.Esa biografía me sirvió para construir el personaje de Mila Kovac. También me inspiré en otras mujeres, como Lucy Schell, que fue la única en fundar y dirigir un equipo de carreras, algo que ninguna otra mujer ha vuelto a hacer. En la novela está representada por Cora Parsons. Mi empeño ha sido recuperar estas figuras olvidadas y darles voz.

- ¿Cómo fue el proceso de investigación, tanto del contexto histórico como de estas mujeres casi desconocidas?

- Para recrear el ambiente de las carreras de los años 30 recurrí a fuentes muy especializadas, páginas que investigan esa 'golden era'. También consulté biografías de pilotos masculinos, que me dieron detalles no solo técnicos, sino de cómo era la vida en torno a las competiciones: las fiestas, las envidias, las ambiciones. Con las mujeres fue más difícil. Pasé horas investigando por internet y me desplacé al Museo del Automóvil de Beaulieu, en Inglaterra, donde encontré algo de documentación e imágenes. Sin embargo, como ya he dicho, la biografía de Hellé Nice fue clave.

- ¿De dónde surge la idea de escribir sobre motor y reivindicar a estas mujeres?

- Fue por casualidad. Hace algo más de un año me contactó Audi para escribir un relato histórico en una antología por Sant Jordi. Al investigar, me topé con esta 'golden era' de los grandes premios: con su glamour, emoción, adrenalina y peligro. Pero lo que realmente me atrapó fueron las pilotos olvidadas. Yo soy totalmente ajena al mundo del motor, no conduzco y casi que no distingo el freno del acelerador, pero enseguida vi que ahí había una historia que contar y un papel que reivindicar.

- Después de estudiar ese pasado, ¿cómo ve la presencia femenina en el motor en la actualidad?

- En la élite no tenemos mujeres. Lo máximo ha sido alguna reserva de equipo, como María de Villota o Carmen Jordá, y eso sin llegar a competir en Fórmula 1. Existe una competición solo para mujeres, una especie de Fórmula 1 femenina, pero no es mixta. Hay pilotos que han logrado hitos increíbles: la española Cristina Gutiérrez, ganadora del Dakar en la categoría 'Challenger'; Danica Patrick, que ganó en la IndyCar en Estados Unidos; o Michèle Mouton, primera, y hasta ahora única mujer, en ganar una carrera del Campeonato Mundial de Rally. A pesar de ello, siguen siendo muy poco conocidas. Es curioso: en los años 30, aquellas chicas eran figuras populares, y hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo invisibles. Sin duda, emos dado un paso atrás. Pero esto no solo ocurre en el mundo del motor: el fútbol femenino es de los deportes más conocidos y aun así no tiene ni la mitad de repercusión que el masculino. Solo en deportes como la gimnasia rítmica o el patinaje artístico, considerados 'femeninos', ocurre al revés. En disciplinas donde no todo depende de la condición física, como en el automovilismo, es incomprensible que no haya más mujeres en lo más alto. La máquina compensa muchas diferencias físicas. Entonces, ¿qué justifica esa barrera?

- Sus novelas suelen mezclar historia, romance e intriga. ¿Qué le aporta esa combinación?

- Primero, escribo lo que me gustaría leer. Disfruto cuando una historia combina varios géneros. Y segundo, me permite llegar a más lectores. Si incluyes romance, intriga e historia, atraes públicos distintos.

- ¿Qué tiene 'La dama de la niebla' de diferente en comparación a sus otras obras?

- Quienes me siguen van a reconocer mi estilo, pero esta novela tiene algo distinto: la forma de abordar a estas mujeres excepcionales. La protagonista, Mila, es un personaje más complejo que mis anteriores. Tiene muchas capas, secretos y dualidades: es una heroína en la pista, pero, fuera de ella, muestra dudas y sombras. Es un personaje pensado para ser real, no perfecto.

- ¿Cuál ha sido el mayor reto con esta historia?

- Evitar que pareciera una novela de motor. Yo me formé mucho, incluso estudié detalles técnicos de conducción, pero filtré esa información para no aburrir al lector. Quería transmitir la emoción de jugarse la vida en una carrera, no explicar cómo funciona un motor. Fue un reto porque no soy aficionada al mundo del motor, pero quería plasmar las emociones más que los datos.

- Dejando a un lado a Mila, si pudiera sentarse a hablar con uno de los personajes de esta obra, ¿con quién lo haría?

- Con Cora Parsons. Es un personaje basado en Lucy Schell, la única mujer que ha fundado y dirigido un equipo de carreras. Su trayectoria vital es fascinante y creo que tendría mucho que aportar incluso hoy.