cultura

Buenas Letras rinde un emotivo homenaje a Enrique Valdivieso, el académico que amó la pintura sevillana

En la sesión necrológica han participado Fátima Halcón, Alfredo Morales, Ramón María Serrera, René Jesús Payo y Pilar León-Castro

Pilar León-Castro, Ramón María Serrera, René Jesús Payo, Fátima Halcón y Alfredo Morales, antes del homenaje a Enrique Valdivieso manuel gómez
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Por cada uno de los poros de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras se podía respirar y sentir a Enrique Valdivieso. Parecía, de hecho, que en cualquier momento hubiera podido aparecer este añorado académico por el salón principal con sus sempiternas diapositivas ... para ofrecer una conferencia magistral, como la última que dio en esta docta casa el pasado 28 de enero, cuando presentó la reedición de su imprescindible monografía sobre Pedro de Campaña. Nadie podía adivinar que cinco días después, el fatídico 2 de febrero, falleciera en su domicilio junto a su esposa, Carmen Martínez. Por tal motivo, Buenas Letras la ha dedicado este martes una emotiva sesión necrológica en la que han participado cinco personas que conocían muy bien al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla: Fátima Halcón, Alfredo Morales, Ramón María Serrera, René Jesús Payo y Pilar León-Castro.

