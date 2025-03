El brillo de la superación de Luz Casal triunfa sobre las sombras en el Tío Pepe Festival

Pablo van Vroenhoven Jerez 05/08/2023

Tío Pepe Festival ha cambiado de escenario y se ha trasladado hasta el Patio de la Tonelería de las Bodegas González Byass, junto al Alcázar de Jerez de la Frontera, para acoger el concierto de Luz Casal, artista proteica que cree fielmente en la música de la superación.

El patio, con un aforo completo y el cartel de 'sold out' colgado, vibraba de emoción y expectación para recibir a la artista gallega. Luz Casal, con su inconfundible melena, su personalidad carismática y su voz desgarradora, pisó el escenario con el mismo objetivo que en su última visita al Tío Pepe Festival en 2018, «que todo el público se lo pase muy bien».

Luz Casal es una artesana de sí misma, no cree en las etiquetas. Sus canciones están trabajadas a conciencia, cinceladas, pulidas, vueltas a escribir y a musicar antes de infundirles el último soplo y dejarlas libres para que cada cual pueda escucharlas a su manera. De ahí su versatilidad: cada género musical tiene su momento, su emoción, sus sensaciones. El concierto no solo fue un viaje en el tiempo, sino, también, un paseo por diferentes estilos que van desde el pop a la bossa nova o el bolero.

La cantante gallega no ha tenido una vida sencilla y le ha tocado lidiar con problemas de salud que le llevaron a recuperarse de un cáncer de mama del que recayó y, a base de lucha, volvió a vencer. Esta superación ha dejado huella en la carrera artística de Luz Casal y sus canciones así lo demuestran. «Vamos a hacer canciones del último álbum y canciones que sabemos que son imprescindibles, hasta que nos cansemos», explicaba en los primeros compases del concierto.

El concierto arrancó con uno de sus nuevos temas, 'Las ventanas de mi alma'. Lo más espectacular fue la puesta en escena, acorde a la canción y representando en el fondo del escenario una ventana abierta con vistas a una playa. El devenir de las olas del mar tapaba el rostro de Luz Casal, que escondida sobre unas cortinas iba poco a poco saliendo para terminar de presentarse ante su público, a cara descubierta, con la canción 'La inocencia'.

Durante el concierto hubo tiempo de hacer homenajes, entre ellos uno dedicado a las mujeres con la canción 'No me importa nada'. El fondo del escenario se llenó con una proyección que mostraba diferentes rostros de mujeres que luego Luz Casal explicaría que eran «mujeres importantes en mi vida. Cada una que sale me ha enseñado algo y, como veis, la que está en el medio que sobresale es Matilde Paz, la mujer que me parió».

Otro de los temas que destacó por la historia que tiene detrás es 'Estaba escrito'. La canción representa una historia de amor real que conoció la cantante en Barcelona. Una pareja de novios que comenzaron desde muy jóvenes y que han crecido y envejecido juntos, haciendo ver que «la relación estaba predestinada». Incluso hubo tiempo de añadir una canción a su repertorio, 'Lucas'. Una canción que «no solemos tocar», pero que la artista sabía que por lo menos iba a emocionar a una persona que se encontraba en el público.

Un momento diferente a lo largo del concierto lo encontramos con 'Hola, que tal'. Un tema en el que fingió, o no, una llamada telefónica a una seguidora suya y que le sirvió a la artista para contar la historia que le llevó a escribir esos versos. Para conocerlo nos tenemos que remontar al año 2020, y recordar todas esas llamadas que hacíamos encerrados cada uno en nuestra casa, de ahí el título de la canción. Además, la que hablaba con Luz Casal era encargada durante esos meses de la pandemia de llamar a los pacientes que habían dado positivo en Covid.

Con el teatro en pie, tras cantar con sus fans 'Un nuevo día brillará' y otras canciones como 'Piensa en mí', 'Suave es la noche' o 'Rufino', Luz Casal se despidió de Jerez de la Frontera. La música había vuelto a regalar una experiencia única en el Tío Pepe Festival.