Blue Jeans preestrena con un lleno absoluto 'La chica invisible' en Carmona

El Teatro Cerezo de Carmona ha acogido con un lleno absoluto el preestreno del primer episodio de la serie 'La chica invisible', basada en la trilogía homónima del escritor carmonense Blue Jeans. La expectación creada ha sido tan grande que las entradas se agotaron en apenas una hora, por lo que las 750 butacas de este espacio han estado ocupadas por incondicionales de unos de los autores que más ventas ha logrado en España en la última década.

'La chica invisible', que se ha rodado casi íntegramente en la localidad de Carmona, aunque también ha habido localizaciones en El Viso del Alcor y Gerena, será estrenada por Disney+ a partir del próximo 15 de febrero. Producira por Morena Films, cuenta con un reparto encabezado por los actores Daniel Grao y Zoe Stein.

El escritor comenta que «ha sido muy emocionante que se hiciera el rodaje aquí en mi ciudad. No ha sido algo a propósito. Morena Films vio que Carmona cumplía con los requisitos para el rodaje de la serie». Asimismo, añade que «he visto parte de la serie, pero no he querido verla completa. Puedo decir que estoy encantado con lo que he podido ver hasta ahora».

En cuanto a los parecidos o diferencias con su trilogía, el autor de 'El campamento' puntualiza que «han subido el tono de las novelas, que eran más juveniles, porque esta es una serie más de adultos». Además, subraya que «el casting es un gran acierto, tanto en lo que se refiere a los jóvenes como los profesores, etc. También es interesante que se han añadido tramas. Hay que saber cuál es tu papel y confiar en profesionales como Morena Films. Yo he estado para lo que se necesitara. Estuve presente en el rodaje y he leído el guion antes del rodaje, pero no he entrado para modificar nada del guion ni para la selección de los actores».

Por otra parte, Blue Jeans admite que «la selección del casting es unos de los grandes aciertos de la serie. Tanto Daniel Grao como Zoe Stein hacen un gran papel como protagonistas. Pero no sólo ellos, también otros actores jóvenes que se han cogido de aquí de Andalucía y que me han sorprendido por el debut que han hecho en su primera serie, como Rebeca Matellán, Pablo Gómez-Pando o Javier Córdoba».

Aparte de que la serie se vaya a ver en España y en el resto de Europa, el escritor sevillano dice que «estamos deseando que se estrene también en distintos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, Asia, etc. Yo escribo libros, pero todos los ingredientes nuevos que vengan, como esta serie, dan visibilidad a los libros y además te llena de un enorme orgullo», concluye.

Más temas:

Series

Carmona