Ben Harper arrasa en el Tío Pepe Festival con su inigualable estilo reivindicativo y sus solos de guitarra arrolladores

Pablo van Vroenhoven Jerez 26/07/2023

El lema del Tío Pepe Festival, 'Veranea en la Bodega', viene que pintado con las características del evento que organizan en las Bodegas Las Copas. Puedes pasarte todo un verano yendo cada noche a disfrutar de música, comedia y buena gastronomía que no te cansarás.

Habrá personas que son de la tierra y cada verano lo pasan medianamente cerca de Jerez, pero otros vienen desde más lejos y también tienen cabida en este festival, incluso hablando otro idioma. Esto sucede gracias a los artistas invitados a participar en el evento, que son varios y de talla mundial. Un panorama tan internacional que ha hecho que la noche del martes el patio de butacas se transformara en una pequeña Gibraltar. Sobre todo, por la cantidad de personas de otras nacionalidades que había o por la buena pronunciación de habla inglesa que nos llevaba a confusión.

El compositor y multiinstrumentista Ben Harper llenó la noche del sur de Andalucía con su música ecléctica que fusiona géneros como el folk, blues, rock y reggae. Desde sus inicios en la década de 1990, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su emotiva voz y habilidades con la guitarra, por lo que su primera vez en el Tío Pepe Festival no podía ser para menos.

En su primera canción en el Festival ya mostró su talento, acompañado de su buen equipo formado por Adrian Painter, a la guitarra y canto; Darwin Johnson, con el bajo y canto, Oliver Charles, batería y voz; Christopher Joyner teclado; y Leon Mobley, percusión y voz.

'Below sea level' sirvió para que el público terminara de coger asiento, y ya con 'Diamonds' la locura empezó a dispararse. El público daba ritmo a las canciones a base de palmas, y el gran momento para los asistentes llegó cuando Harper cantó 'Steal my kisses', ya que el propio artista les permitió cantar a coro junto a él. Incluso tuvo tiempo de bromear sobre el ritmo que marcaban con las palmas algunos de sus fans.

El estadounidense se inspira en figuras legendarias como Chris Darrow, Leonard Cohen, Jackson Browne y Taj Mahal, para crear un estilo distintivo que combina letras profundas con melodías cautivadoras. Su álbum debut «Welcome to the Cruel World», en 1994, lo catapultó a la fama, pero fue con «Fight for Your Mind», en 1995, cuando consolidó su estatus como artista destacado.

Su estilo reivindicativo como seña de identidad, además de sus solos de guitarra arrolladores y la banda con la que creó su álbum debut, The Innocent Criminals, han llegado a Jerez para dejar huella.

Ben Harper acaba de lanzar su nuevo disco 'Wide open light', que él mismo describe como una familia de canciones donde cada pista es un pariente cercano a la siguiente. Letras llenas de temas sociales y políticos, como la justicia, la paz y la igualdad, lo que le ha ganado seguidores devotos entre aquellos que buscan la música como medio de cambio y expresión. Su energético y conmovedor estilo en el escenario también le ha dado una reputación impresionante como artista en vivo y así ha quedado demostrado en el Tío Pepe Festival.

Antes de llegar el final d la actuación, Ben Harper ya había cantado canciones como 'Need to know basis', 'Walk away', Burn one down', 'Say you will' o 'Mamas trippin', con las que el público no pudo quedarse sentado en sus asientos y se levantó para bailar el ritmo de la música.

Con una carrera que se extiende por décadas y un legado musical impactante, Ben Harper continúa deleitando a sus seguidores con su talento único y su pasión por la música y la justicia social.