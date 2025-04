Bella época… y no tanto

Ciclo: 'Gran Sinfónico' 4. Programa 'La Belle Époque'. Obras de Berlioz, Lalo, L. Boulanger y Honegger. Intérpretes: Camille Thomas, violonchelo.

Después de casi 33 años (el próximo enero), resulta todo un hecho nada frecuente que la ROSS presente un programa compuesto por cuatro obras que no ha interpretado anteriormente, y no porque se trate de estrenos mundiales ni nada de eso. Se trataba de reunir composiciones que por distintas razones se han ido quedando atrás en anteriores temporadas. Porque la ópera 'Beatriz y Benedicto' de Berlioz cuenta con tres grabaciones distintas dirigidas por sir Colin Davis, la primera en 1962, o una conducida por Barenboim con Domingo, Cotrubas y Fischer-Diskau. Su obertura, franca, vivaracha, festiva y adecuada para una ópera cómica, servía muy bien para abrir el programa.

De igual forma nos alegró que el 'Concierto para violonchelo' en Re menor, que han tocado Starker, Tortelier o Wispelway (y con ello decimos grandes nombres y otras épocas), entre otros chelistas, haya llegado a nuestra escena. Si Berlioz fue un gran tratadista y compositor, dueño de los secretos de la orquesta, Lalo también se preocupó seriamente del color orquestal, que en este concierto está seguramente más presente aún que en la 'Sinfonía española' que le dio la fama e incluso la variedad de recursos empleados más allá de los sinfónicos, como la armonía, el ritmo o la riqueza melódica, también. Lalo, como Saint-Säens, había intentado recuperar las formas clásicas en Francia, lo que le costó no pocos disgustos; pero indudablemente estas estructuras de otro tiempo se actualizaron contando con muchos de los hallazgos de una Francia a la cabeza de la música de su tiempo. Ello quiere decir que su audición no siempre presenta una accesibilidad inmediata, sino que nos va deleitando con la reiterada escucha.

El chelo adquiere relevancia desde un primer momento, y ya oíamos el instrumento de Camille Thomas precedido de una suerte de fanfarria de metales y un fraseo corpulento de la cuerda como abriéndole paso. Ya a solas, unos acordes orquestales como latigazos lisztianos iban jalonando su discurso de presentación en 'forte'; por cierto, con un inicio parecido al del tercer movimiento (una 5ª y una 6ª ascendente, respectivamente). Sentimos un chelo que si Thomas consideraba el enunciado propuesto como 'fuerte' puede que fuese lo más que le pedía a su Stradivarius o lo que podía -o consideraba que era fuerte- la intérprete. Los Stradivarius no tocan solos y necesitan unas cuerdas, puentes, resinas, arcos, etc.; de hecho, todos ellos tienen el puente más elevado que los que y usaban en el barroco para aumentarles el volumen. A lo mejor este conserva una imitación del puente original y por eso no saca la proyección que otros de su noble linaje.

Y quizá en este punto pudiera pensarse que Soustrot le había echado encima la orquesta, pero no fue así. Es más, pocas veces podemos decir que alguien ha trabajado tan bien un acompañamiento, con tanto detalle y a la vez con tanto mimo, sobre una partitura que excede el mero fondo musical. Pero es que Lalo la dejaba completamente sola o bien señalaba 'pianissimo' a la orquesta, matices que el director respetó escrupulosamente. Y en el resto de la obra donde el chelo ya estaba acompañado por la orquesta, tanto compositor como director procuraron dar relieve a la solista para que se le oyera.

Sin embargo, este mismo movimiento tuvo arrebatos románticos de gran calado ('appasionato' señala en varias ocasiones) que la joven chelista destacó, así como momentos de extraordinario virtuosismo que la solista solventó con gallardía, y si acaso a algún final sobreagudo que otro llegase algo imprecisa, no lo hizo en los ataques directos a estas notas tan abajo del diapasón, notas que atrajeron sus dedos como si estuviesen imantadas. Destacó también en captación de la expresividad 'española' que contiene la referida cantilena que abre el último movimiento, y luego la más fogosa y rítmica que mueve el 'Allegro vivace' subsiguiente. Aunque sinceramente, donde la encontramos más acertada, sobre todo por el sonido de su chelo, fue en la propina que regaló ('El canto de los pájaros' de Casals), diáfana, expresiva, sentida.

Fresco sonoro

De Lili Loulanger nos llegaba su 'D'un matin de printemps', un maravilloso fresco sonoro compuesto en el último año de vida (murió con 25 años, tras una enferma por diferentes dolencias desde los dos años). Hermana de Nadia, sólo estos minutos disfrutados dan idea de la grandeza de su genio, de su dominio del color orquestal y armónico, así como de su avanzada concepción musical, y a la vez la superación de su padecimiento mediante la música, que en esta obra postrera habla más de esperanza y disfrute que de muerte inminente. Ahí estuvo el mago Soustrot para plasmarlo todo con la ingente orquesta, y a la vez ser capaz de dejar el dolor y la tragedia que le seguía.

Una sinfonía difícil, con frecuencia fragosa, áspera, cerraba el programa del único autor no francés del concierto, pero seguramente con el que se ha contado para pintar la parte menos 'bella' del programa por correr por sus pentagramas la influencia de Lili Boulanger, sobre todo visible en su 'Juana de Arco'. Una sinfonía 'litúrgica' imponente, desbordante, con un gran despliegue orquestal, ya desde el planteamiento del primer movimiento, titulado 'Dies irae' ('el día de la ira, la explosión de fuerza y de odio que lo destruye todo y no deja más que escombros y ruina').

Difícil también para la orquesta ante los cambiantes pentagramas, los continuos juegos tímbricos de todas las secciones, con iguales cambios de humor e intención. El segundo movimiento parte del inicio del salmo 130 'De profundis clamavi ad te Domine', una especie de 'oración sin esperanza', para pasar en el final a una inesperada posición luminosa, anhelante. Soustrot en los agradecimientos levantó a solistas y secciones enteras y no por cortesía, sino porque nos habían brindado una sinfonía tan titánica como su esfuerzo, tanto colorístico -que fue lo más evidente- como en la profundización del 'programa' presentado por el compositor, y por ser capaces de ir traduciendo sus diferentes y contrastantes visiones.