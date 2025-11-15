'We Believe You' triunfa en el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla con el Giraldillo de Oro a la mejor película

La cinta belga 'We believe you' es la gran ganadora del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, con tres premios, entre ellos el Giraldillo de Oro a la mejor película. La sede de la Fundación Tres Culturas ha sido el escenario este ... año donde se ha anunciado y entregado los galardones del palmarés, que cuenta con hasta 27 reconocimientos. En la Sección Oficial, la gran triunfadora ha sido 'We Believe You', opera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. El jurado, compuesto por Lynda Myles (presidenta), John Coven, Bonnie Voland, Laura Hojman y Nacho Martínez-Useros, la ha elegido por retratar de forma «intensa y contenida» la lucha de una madre por proteger a sus hijos del padre en un sistema de justicia que pone el foco en ella. El jurado ha resaltado la valentía de la cinta, «que convierte un proceso judicial en una reflexión colectiva sobre la violencia sistémica, la vulnerabilidad y la empatía».

Rodada en un solo escenario —los juzgados— y con una escena central —de casi una hora— filmada en tiempo real, muestra cómo lo extenuante de los procedimientos legales amplifica el trauma. Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys han recibido también el premio al Mejor Guion por este largometraje, que ha sumado además un tercer Giraldillo, el de Mejor Actriz, para su protagonista, Myriem Akeddiou, quien ha agradecido la distinción a través de un vídeo.

La ceremonia de la lectura del palmarés ha estado conducida por Concha Ortiz y ha contado con las intervenciones de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, quien en su breve discurso ha recordado el proceso por el que ha transitado el certamen desde que él asumió la dirección en la edición de 2023 que «se salvó gracias al equipo». Cristóbal ha asegurado que ahora, «por fin, este es el festival que necesita y se merece» la ciudad.

Además del drama belga, esta edición del festival ha reconocido al cineasta Georgi M. Unkovski con el Gran Premio del Jurado a su película 'DJ Ahmet' por «su mezcla de humor, ternura y vitalidad» y «crear un relato sobre la identidad, la tradición y la libertad». Además, se ha hecho con el premio al Mejor Actor para el joven Arif Jakup, quien interpreta a un adolescente de 15 años de una remota aldea que encuentra refugio en la música electrónica, «por una interpretación que combina frescura, ternura y verdad, encarnando con naturalidad la búsqueda de la libertad y de la propia identidad».

El premio a la Mejor Dirección ha recaído en la cineasta estadounidense descendiente de familia palestina Cherien Dabis por 'All That's Left of You', una ficción en torno a una saga familiar palestina de tres generaciones, desde 1948 hasta 2022, que dirige, escribe y protagoniza. El jurado le otorga este premio «por una dirección ambiciosa que explora la historia de una saga familiar con una mirada sensible sobre el trauma».

Daniel Vidal Toche, director de 'La anatomía de los caballos', junto a Angie Moreno y los miembros del jurado Raúl doblado

Los dos primeros premios anunciados dentro de la Sección Oficial, han ido a parar a 'La anatomía de los caballos', la deslumbrante ópera prima de Daniel Vidal Toche, que explora el sentido de la revolución a través de los siglos y su actual desmantelamiento. Así, la coproducción española, peruana, colombiana y francesa ha recibido el premio a la Mejor Fotografía para Angello Faccini «por un trabajo que reconfigura el espacio y el tiempo y que dota a la imagen de una gran densidad poética y onírica», así como la Mejor Dirección Artística para Juan Pablo Garay «por su capacidad para construir un universo visual propio y una atmósfera que conecta lo ritual con la historia, la memoria y el paisaje». Ambas estatuillas han sido recogidas por Daniel Vidal Toche, quien ha agradecido el trabajo de un equipo de varios puntos de Latinoamérica.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio al Mejor Montaje para Hansjörg Weissbrich por su trabajo en 'Turno de noche', de la cineasta Petra Volpe, película elegida para representar a Suiza en los Oscars. La película, rodada con planos secuencia que acompañan a su protagonista por las habitaciones y pasillos de un centro de salud, recibe este premio «por un montaje preciso y rítmico que mantiene la tensión y el pulso narrativo de la obra, combinando lo asfixiante con lo íntimo y lo humano».

Es la segunda vez que el Festival de Sevilla concede el Premio Puerta América, al que optaban las películas de las distintas secciones del festival que representan a sus respectivos países en la candidatura al Óscar a Mejor Película Internacional, y que ha recaído en 'Valor sentimental', del cineasta noruego Joachim Trier: «Esta obra destaca por su notable calidad narrativa, transformando lo íntimo en algo genuinamente universal. Su audacia visual y sus sutiles capas meta cinematográficas revelan una profunda comprensión del poder expresivo del medio», reza el fallo.

El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal Raúl doblado

'Life after Siham', de Namir Abdel Messeeh, autor de esta autoficción de afinado lenguaje, donde logra transformar su duelo en un viaje a través de la memoria cinematográfica, sugiriendo que este arte resucitador siempre se acaba abriendo camino, ha sido elegida como Mejor Película de la sección Embrujo. El jurado ha elegido esta película «por retratar el duelo y la pérdida de una madre con sensibilidad, humildad y un tierno sentido del humor revestido de un hermoso homenaje de cine. Un viaje de ida y vuelta a las raíces que demuestra que firmar puede curar unas heridas traspasando fronteras geográficas y presupuestarias, siempre que haya infierno, talento y amor en la gran pantalla».

Por otro lado, el Gran Premio del Público a la Mejor Película de la Selección de la European Film Academy, que se otorga por votación del público de la sección, ha sido para 'Little Amélie', una producción francesa dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, con guion de Liane-Cho Han, Aude Py, Maïlys Vallade y Eddine Noël, que adapta la novela de autoficción 'Metafísica de los tubos', donde la gran escritora belga Amélie Nothomb rememora episodios de su infancia en Japón.

El cineasta Marc Ortiz, que competía en la sección Rampa con 'Els mals noms', ha sido el ganador del Premio AC/E a la Mejor Dirección de Película Española, concedido por Acción Cultural Española, «por su capacidad para articular un relato humano y complejo desde la periferia rural, humanizando figuras históricamente estigmatizadas y abordando con sensibilidad la memoria histórica, la diversidad y las sexualidades no normativas, así como el valor de las identidades territoriales». Esta película también ha resultado ganadora del Premio Queer Ocaña.

El jurado de la sección Rampa ha reconocido como Mejor Película a 'My Father's Shadow', debut del director y guionista británico Akinola Davies Jr., «una película que, con su solidez narrativa y madurez formal, consigue una historia emocionante que nos abre los ojos a nuevas realidades», además de «una propuesta conmovedora con unos personajes y más actores que los encarnan llenos de humanidad», indica el jurado.

En la sección Alumbramiento, un jurado integrado por estudiantes pertenecientes a centros universitarios de Sevilla, ha decidido premiar como Mejor Película a 'Renovation', primer largometraje en solitario de la guionista y directora lituana Gabrielė Urbonaitė, «por la propuesta de la construcción espacial y sincera que consigue generar un escenario último, personal y global. Su sensibilidad sonora y rítmica componen un retrato de la crisis existencial de la adultez», señala el fallo.

El jurado ha decidido otorgar el premio al Mejor Cortometraje de Imagen Real a 'In Her Arms', de Roman Volosevych, galardón con el que el jurado valora «al mismo nivel una innovación formal, un compromiso político y una elección estética» de esta película «hecha y producida en Ucrania». El premio al Mejor Cortometraje de Animación ha recaído en 'The Bird from Within', de la cineasta Laura Anahory, un trabajo que ha «seducido» al jurado «porque puede servir como herramienta para iniciar conversaciones acerca del suicidio y las enfermedades mentales».

Panorama Andaluz

El Premio Juan Antonio Bermúdez a la Mejor Película de Ficción de Panorama Andaluz ha sido para 'Golpes', en el debut en la dirección de largometraje del sevillano Rafael Cobos. Igualmente, el jurado de esta sección ha concedido a 'Tiempo entre olivos', de Fany de la Chica, el premio al Mejor Documental «por la revelación de una nueva mirada sobre el territorio rural andaluz». El jurado ha otorgado además una mención a 'No sea tu falta', dirigida por Moisés Salama y coescrita con Miguel Ángel Oeste, «por el descubrimiento de una sociedad, la melillense, desde una mirada precisa y personal, y por la riqueza patrimonial de las imágenes que muestra».

El Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje de Panorama Andaluz ha sido para 'Allí, lejos de aquí', de Pedro Gondi, «por su apuesta por la tradición cinematográfica europea destacando el valor de la imagen pura frente a la palabra»; mientras que el Premio Especial Rosario Valpuesta a la Contribución Artística en Valores en esta misma sección se ha otorgado a 'Las desqueridas', de Charlie García Villalba y Gonzalo Ruiz Esteban, «por ser un retrato sincero y necesario sobre la sororidad».

Rafael Cobos recoge el premio ASECAN al mejor guion de largometrajes por 'Golpes' Raúl doblado

El jurado ASECAN ha decidido conceder exaequo sus dos premios de esta edición. Por un lado, el de Mejor Guion de Largometrajes a 'Golpes', escrito por Fernando Navarro y Rafael Cobos –también director-, «por la construcción de unos personajes complejos y una trama dinámica en la Sevilla de la Transición, que nos muestra la necesidad de cerrar heridas reconciliándonos con el pasado»; y a 'Los pinceles de la baronesa', escrita y dirigida por Mauricio Angulo y Julio Muñoz. El jurado ha justificado la concesión «por llevarnos a descubrir, a través de la historia de un personaje muy desconocido para el gran público, la otra realidad del mercado del arte, con un ritmo dinámico y una atractiva propuesta visual gracias al uso de obras de arte pictóricas».

Este jurado ha concedido el premio al Mejor Guion de Cortometrajes a 'Acción, figuración', de Pablo Cueto, autor también del guion, «por su originalidad al poner el foco en un sector de la industria que suele aparecer desenfocada y hacerlo de una forma muy visual, casi sin diálogos, y en clave de humor»; y a 'Discordia', coescrito por su director, Álvaro Amate, y Jaime Tigeras. En este caso, el jurado ha decidido otorgar este premio «por un guión muy sólido que aborda con gran sensibilidad un conflicto familiar, logrando una alta intensidad dramática concentrada prácticamente en una secuencia».

La convocatoria del XVIII Premio Europeo de Cine-Guion Cinematográfico Universidad de Sevilla en categoría de ficción ha deparado un primer premio para 'El infinito tiene hambre', de Alejandro Ruiz Padín; y un segundo premio en la categoría de no ficción para 'Nadie quiere enterrarte', de Matías García Martín.

El jurado del Premio AAMMA Women in Focus ha decidido otorgar ex aequo este galardón a la ganadora del Giraldillo de Oro, 'We Believe You', con guion y dirección de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, y a 'The Girls We Want', de la cineasta francesa Prïncia Car, programada en la sección Alumbramiento, porque «ambas películas encarnan, a su manera, los valores que inspiran esta sección: la necesidad urgente de escuchar, de creer y de acompañar; y la importancia de imaginar nuevas formas de existir para las mujeres que vienen detrás».

El Premio Europa Junior, que otorgan los espectadores más jóvenes del festival mediante votación, recae esta edición en 'Mascotas al rescate', producción francesa de animación dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy con guion de David Alaux, Jean-François Tosti y Éric Tosti. A su vez, el Premio Cinéfilos del Futuro ha sido para otra película de animación: la coproducción hispano norteamericana 'Bella', dirigida por Manuel H. Martín –coautor también del guion junto a Carmen Jiménez- y Amparo Martínez Barco.