'We Believe You' triunfa en el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla con el Giraldillo de Oro a la mejor película

La ópera prima dirigida y escrita por los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys ha recibido también los Giraldillos a Mejor Guion y Mejor Actriz para Myriem Akeddiou

'DJ Ahmet', de Georgi M. Unkovski, logra el Gran Premio del Jurado y el galardón al Mejor Actor para su joven protagonista, Arif Jakup

El Festival de Cine Europeo de Sevilla se clausura con una velada musical de la mano de la ROSS y la película polaca 'Chopin, Chopin!'

Diego Palomino, de la distribuidora Karna, ha recogido el Giraldillo de Oro para 'We believe you'
Rocío Vázquez

La cinta belga 'We believe you' es la gran ganadora del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, con tres premios, entre ellos el Giraldillo de Oro a la mejor película. La sede de la Fundación Tres Culturas ha sido el escenario este ... año donde se ha anunciado y entregado los galardones del palmarés, que cuenta con hasta 27 reconocimientos. En la Sección Oficial, la gran triunfadora ha sido 'We Believe You', opera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. El jurado, compuesto por Lynda Myles (presidenta), John Coven, Bonnie Voland, Laura Hojman y Nacho Martínez-Useros, la ha elegido por retratar de forma «intensa y contenida» la lucha de una madre por proteger a sus hijos del padre en un sistema de justicia que pone el foco en ella. El jurado ha resaltado la valentía de la cinta, «que convierte un proceso judicial en una reflexión colectiva sobre la violencia sistémica, la vulnerabilidad y la empatía».

