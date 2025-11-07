Suscríbete a
xxii festival de cine europeo de sevilla

El Ayuntamiento y Televisión Española firman una alianza para apoyar al Festival de Cine Europeo de Sevilla

RTVE hará una cobertura a través de los canales, emisoras y plataformas digitales

Alberto Rodríguez: «Seguimos arriesgando al límite como en nuestra primera película»

Manuel Cristóbal: «No se entendía que el Festival de Cine Europeo no hubiera premiado aún a Alberto Rodríguez, el mejor director sevillano de la historia»

Un momento del acto de la firma del convenio con RTVE
ABC de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, informa de una nueva alianza institucional posiciona a RTVE como socio estratégico del certamen, ampliando su proyección y respaldando el cine europeo ... y andaluz. El acuerdo ha sido firmado este mediodía en el Ayuntamiento de Sevilla por Alfonso María Morales Fernández, secretario general de Radiotelevisión Española, y Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo.

