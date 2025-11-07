El Ayuntamiento y Televisión Española firman una alianza para apoyar al Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, informa de una nueva alianza institucional posiciona a RTVE como socio estratégico del certamen, ampliando su proyección y respaldando el cine europeo ... y andaluz. El acuerdo ha sido firmado este mediodía en el Ayuntamiento de Sevilla por Alfonso María Morales Fernández, secretario general de Radiotelevisión Española, y Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo.

La colaboración, que se inicia en esta 22ª edición que se inaugura está noche en el Cartuja Center CITE, se traducirá en una cobertura reforzada del Festival a través de los canales, emisoras y plataformas digitales de RTVE, contribuyendo así a su difusión nacional e internacional y consolidando su papel como referente de las distintas cinematografías del continente.

Además, ambas instituciones se comprometen a promover conjuntamente acciones vinculadas al Observatorio de Igualdad de RTVE que fomenten la reflexión y el análisis sobre la igualdad en el ámbito audiovisual y la aplicación de medidas incluidas en el II Plan de Igualdad de la Corporación (2022-2026).

En este sentido, Angie Moreno ha destacado que «esta alianza con RTVE refuerza la vocación internacional del Festival de Cine Europeo de Sevilla y consolida su papel como plataforma de referencia para la creación y la reflexión cultural desde nuestra ciudad». Asimismo, Moreno ha subrayado que «contar con RTVE como socio estratégico supone un impulso decisivo para proyectar el talento local y europeo, y seguir posicionando a Sevilla como una ciudad abierta al cine y a la igualdad».

«Este tipo de actuaciones nos legitiman ante la opinión pública y nos dan la oportunidad de promocionar e impulsar el tejido audiovisual de Sevilla. Ganamos las dos partes», ha asegurado Alfonso Morales. El secretario general de RTVE también se ha referido a la jornada que organizará el Observatorio de Igualdad, el próximo miércoles, en el marco del Festival de Sevilla: «El Observatorio está desarrollando una labor muy intensa de pedagogía. Se está configurando como un instrumento que lidera las políticas de igualdad y de género en el audiovisual español y es todo un referente».

Por su parte, el director del Festival, Manuel Cristóbal, ha señalado que «la incorporación de RTVE como aliado institucional marca un hito en la historia del certamen, ampliando su alcance y fortaleciendo su compromiso con la diversidad y la industria audiovisual». Cristóbal ha añadido que «esta colaboración no solo potencia la difusión del festival, sino que también abre nuevas oportunidades para el diálogo y la cooperación entre creadores, instituciones y público».

Producciones participadas por RTVE

La nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se desplegará por toda la ciudad hasta el 15 de noviembre y espera recibir a 350 invitados del sector, contará con una amplia representación de producciones participadas por RTVE, reflejo de su compromiso con la industria audiovisual española.

'Els mals noms', ópera prima de Marc Ortiz, competirá en la sección Rampa. Este thriller biográfico sobre Florencio Pla, persona intersexual conocida como La Pastora, combina realismo y lirismo en una historia de identidad y resistencia. En el marco de Special Screenings, RTVE presenta 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, comedia dramática sobre la capacidad de un pueblo para sobreponerse a la pérdida; 'Los tigres', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos, un poderoso drama familiar con tintes de thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie; 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', documental de Alfonso Sánchez con guion de Eva Montoya, que relata la historia de uno de los pueblos más perseguidos de Europa; y 'Velintonia 3', de Javier Vila y coguionizada con Leticia Salvago, un viaje emocional a la casa de Vicente Aleixandre y al legado poético de toda una generación.

La Sección Panorama Andaluz reunirá además títulos que ponen el acento en el talento del sur: 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz, retrato de una leyenda de la danza; 'El cielo de los animales', de Santi Amodeo, adaptación de relatos de David James Poissant rodada en 16 mm; 'Golpes', debut en la dirección de largometraje de Rafael Cobos que lanza una mirada contemporánea al cine quinqui; y 'Tras el verano', de Yolanda Centeno, un drama íntimo sobre las nuevas formas de familia. Con esta presencia en la programación del certamen hispalense, el ente público consolida su papel como motor del audiovisual español, respaldando tanto a cineastas consagrados como a nuevas voces del panorama nacional.

El Observatorio de Igualdad de RTVE tendrá asimismo una participación destacada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con una sesión doble de reflexión en torno a la violencia vicaria y su representación en el cine. El próximo miércoles 12, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) acogerá dos actividades enmarcadas en el área profesional FRAME Sevilla: la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', dirigido por María Bestar (09:30 horas) y la mesa redonda 'Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria' (11:15 horas). La sesión está organizada en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres del Audiovisual (AAMMA).

El encuentro estará moderado por Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, y contará con la participación de la directora María Bestar; la productora y presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco; la actriz y psicóloga con perspectiva de género Lu Carrasco y Beatriz Aparicio, jefa de unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE. En el encuentro, abierto al público, las ponentes analizarán cómo el cine puede contribuir a visibilizar esta forma de violencia y acompañar a las víctimas desde el relato audiovisual.