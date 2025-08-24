Suscríbete a
CENTENARIO DEL NACIMIENTO

El Ayuntamiento de Sevilla organizará una exposición homenaje a Juanita Reina este octubre

ANIVERSARIO

La delegación de Cultura prepara una muestra sobre la dama de la copla sevillana dentro de un programa de actos por el centenario de su nacimiento

Las caras de Juanita Reina, la gran señora de la copla

Federico Casado: «La figura de Juanita Reina es imperecedera, es un referente»

Viñeta publicada en ABC de Sevilla cuando se inauguró la glorieta en su honor en el parque de María Luisa
Viñeta publicada en ABC de Sevilla cuando se inauguró la glorieta en su honor en el parque de María Luisa ABC
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

