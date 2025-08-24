El Ayuntamiento de Sevilla organizará una exposición homenaje a Juanita Reina este octubre

Juanita Reina nació en la calle Parras de Sevilla el 25 de agosto de hace 100 años. En esa casa en la que vio la luz y que después popularizaría como paso cumbre en la procesión de la Macarena, luce un azulejo en su honor ... . También tiene un árbol con su nombre en el Parque de los Príncipes y en el de María Luisa le inauguraron una rotonda cinco años antes de su muerte, en marzo de 1999. La dama de la copla rotula además una calle en Chipiona, Córdoba y Málaga; hasta en Madrid se llegó a solicitar, pero en su tierra natal aún no figura en el nomenclátor.

La ciudad tiene todavía esa deuda con la artista, pese a los esfuerzos de la hermandad de la que es patrimonio inmaterial. La corporación de la Macarena ya solicitó renombrar la calle Muro, pero el intento resultó infructuoso. Ahora, confirman, se ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento una calle en el entorno de San Gil.

Mientras eso se resuelve, el Consistorio, a través de la Delegación de Turismo y Cultura, prepara una exposición en la propia sede del Ayuntamiento que se inaugurará previsiblemente en la primera quincena del mes de octubre. Para ello, está en contacto con la familia de Reina, en especial con su heredero universal, Federico Casado.

En cualquier caso, confirman desde Plaza Nueva, ésta no será la única actividad que se organizará para homenajear a la cantante y actriz sevillana en los próximos meses, aunque aún está por perfilar. Esta próxima semana, por ejemplo, habrá una cita muy especial en las Noches en los Jardines del Alcázar. Titulado 'Juanita con mayúsculas', el espectáculo repasará sus grandes éxitos a través de la actuación de Helena Amado y Pepe Fernández.

Por su parte, la Hermandad de la Macarena también tiene la intención de rendir tributo a una de sus principales benefactoras con un programa de actos y que se ha visto pospuesto por la restauración de la Virgen.