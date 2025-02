Argentina: «Por la Macarena madrugo y doy la vida en el balcón»

Ante la Madre de Dios y de los nervios anda Argentina estos días. Se santigua, camina firme, prueba la voz: «¡Ayayaya…!», exclama por seguirillas. Está bien. Pero igualmente: anda de los nervios. Lo de cantar en fiestas, dice, siempre se le ha hecho bola. Ella ... prefiere el escenario, donde se crece. Pero el balcón al que se subirá a la recogida de La Macarena para rezar a la Virgen a las puertas de su templo no es una cosa ni la otra: «Ya estuve en la Campana en 2012, y lo pasé regular, no te voy a engañar. Ver a la gente, el incienso, la espera, el sonido del paso… Es que me pongo atacada en esos minutos previos. Además, nunca canto por la mañana, porque no me siento cómoda. Para rezar por los míos, por esa virgen y por ese momento, desde luego, se hace con mucho gusto una excepción. Por ella madrugo y doy la vida en el balcón».

La letra que va a interpretar es de la autoría de Enrique Casellas, pregonero de esta Semana Santa de Sevilla, quien ha escrito un texto inédito para la ocasión. Y Sevilla, precisamente, infunde un respeto particular para estos cometidos: «Tengo en mente el lugar en el que estoy, la importancia de esa talla y las devociones que mueve. También pienso en toda la gente que ha mirado esa cara y ha llorado, los que han pedido, los que han cantado Pastora, el Torre… Todos los grandes. Para mí es un privilegio. Sé que se retransmite en televisión y que la calle está abarrotada, pero ahí solo vamos a estar dos. Ella y yo». La Semana Santa que mejor conoce Argentina es la de su tierra, Huelva, aunque viviera durante todo un año en Triana, cuando estudiaba en la Fundación Cristina Heeren, y esta ciudad sea un destino habitual de sus actuaciones. «Eso pasa mucho. Los que somos cofrades no conocemos tanto en primera persona lo que sucede en otros sitios porque no queremos perdernos lo nuestro. Yo aprendí la saeta de Santi Robles, un artista local muy potente; a él se la enseñó la Niña de Huelva, una mujer excepcional. Y yo canté mi primera saeta a la Virgen de los Dolores, en mi barrio. Desde entonces, he cantado muchas veces a distintas hermandades. Como allí mucha gente me conoce, cuando me ven entre la bulla se creen en todo momento que voy a cantar. Y no», ríe. «Yo voy a ver y a disfrutar. Por favor, no creáis que no dejo de cantar ni un segundo». Suena a ese silencio de espera y esperanza. El reloj hace su labor: aguardar las horas. Huele a lo que anuncia la recogida en lo que el cante prepara un dardo que hará cruzar su oración entre las multitudes. Argentina prueba ahora su voz para tocar con ella un alma. Antonio Mairena, 90 años como «ídolo» en Sevilla Tenía 23 años. En Sevilla estaban, humildemente, los artistas de mayor envergadura: Manuel Torre a pocos meses de morir y El Gloria aún con camino por recorrer. También Pastora Pavón, Manuel Vallejo, El Carbonerillo, Manuel Centeno y otros de los saeteros más destacados de la historia subidos a los balcones. En definitiva, quienes aflamencaron la oración y profesionalizaron un tejido que ha transcurrido por diferentes épocas. Ricardo Molina y Antonio Mairena ABC Aquel joven de los Alcores fue arrojado a un reto mayúsculo: sustituir al jerezano Niño Gloria, una de las máximas figuras, en la Tertulia Sevillana, entonces organizada por Rafael Belmonte en el bar Laredo. Así recogió la experiencia en su libro 'Confesiones', redactado por el poeta Ricardo Molina. Ocurrió en 1933 y, desde ese momento, empezó a paladear las mieles de los cristos y palios entre multitudes en esta meca del rezo jondo. «El lector puede hacerse una idea de la gran responsabilidad y compromiso que se acumulaban sobre mí. Me presenté con mi traje único, mi pañuelo blanco al cuello y una varita de mimbre en la mano. En los bolsillos llevaba escritas muchas letras de saetas, una para cada misterio, arregladas por mí y adaptadas a mi forma de cantar. Tenía yo en aquel tiempo veintitantos años y me pasaba cantando desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo por la noche, que pasaba la última cofradía. Fue tan grande el éxito, que a partir de entonces, me convertí en el Niño de Mairena, y fui durante más de treinta años el ídolo de la Semana Santa sevillana». Otra Sevilla: '¡Dolores guapa!' El punto de partida es ridículamente interesante: las devociones de personas homosexuales vinculadas a la Semana Santa. Cómo vive y expresa parte de este colectivo una fe tan poderosa que rompe de frente las contradicciones que otros ven en ellos. «Yo le pedía a mi virgen no ser gay», dice Carlos, del Tiro de Línea, mientras muestra la artesanía cofrade de su infancia. «Ahora le pido que me vaya bien con mi novio». El título queda así como algo anecdótico: los gritos que enturbian momentos, que llegaron a su apogeo con esos chavales exaltados que por redes circularon como la pólvora entre carcajadas. De lo caricaturesco asiste a lo profundo: esa gente que durante décadas ha acudido a orar con las uñas fuera, a reflexionar sobre sí sin comprender y acabar aceptando. A vestir tallas con fervor, comprar flores y cantar saetas y coplas de Rafael de León ante miradas desatentas. De todo hay en esta otra Sevilla de, como dice el filme, «los mariquitas capillitas». Si la temática resulta sugerente, porque nunca se había abordado lo que todo sevillano ha visto, en su ejecución veo carencias que le impiden trascender, pues no muestra mucho más hallazgo que el de la premisa. Un editor habría reducido este metraje de casi dos horas de atmósfera realista, austera y desenfadada, a lo García-Pelayo. La música es de Bronquio y Álvaro Romero, lo que casa a la perfección con: por heterodoxa, pero también por inconsistente. '¡Dolores, guapa!' toca una postilla, pero no la arranca para contemplarla mejor. O quizá la manosea demasiado en un ejercicio de valentía. Hace pensar, eso sí, la de raíces y aristas que tiene esta tradición. La que goza de mayor contemporaneidad y pone de acuerdo al vecino del cuarto con el del quinto de la otra acera.

