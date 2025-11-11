Suscríbete a
Antonio Rodríguez Almodóvar: «Tras leer 'Juan de Mairena' me di cuenta de que la literatura oral no era una cosa baladí o menor»

El escritor sevillano ha recibido este martes el XVII Premio de las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija'

manuel gómez
Andrés González-Barba

Antonio Rodríguez Almodóvar (Alcalá de Guadaíra, 1941) lleva toda su vida dedicada a la literatura, algo que se ha plasmado en la publicación de libros imprescindibles como 'Cuentos al amor de la lumbre' o 'Cuentos de la media lunita', que recopilan ... los mejores cuentos españoles nacidos de la tradición oral. Fruto de esa dedicación de tantas décadas, en donde también ha publicado destacadas obras propias, como la novela 'Variaciones para un saxo' o el libro de relatos 'El hombre que se volvió relativo', el escritor sevillano ha recibido este martes en la Casa de la Provincia el XVII Premio de las letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija'. Dicho galardón lo otorga la Asociación Colegial de Escritores de España, representado en su sección autónoma andaluza, la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía.

