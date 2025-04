Antonio Pulido: «Los premios Cajasol quieren ser el 'Oscar' del Flamenco»

Suena una voz en off y claramente se identifica como la de Antonio Canales. El bailaor sevillano lee un texto que ha escrito el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes. Se inicia la entrega de los Premios del Flamenco Cajasol, entre más de 1.500 claveles rojos que rodean pasillos y columnas de la antigua Audiencia.

Y la voz de Canales nombra al gran hacedor de estos Jueves Flamencos, Manuel Herrera, de dulce recuerdo, junto a Paco Cabrera, y recita el texto de García Reyes que revela aquella letra por seguiriyas de Pericón de Cádiz, 'Cambiaron los vientos, me he cambiado yo, donde no hay escritura hecha, no hay obligación', y sigue, «lo que no ha cambiado es la forma de decir ole, porque en estos 25 años cabe toda la historia de lo jondo».

Entre el público, la historia del flamenco viva, además de los tres premiados de esta primera edición, el cantaor Fosforito, la bailaora Merche Esmeralda y el guitarrista Tomatito, sentados en primera fila junto a Antonio Pulido presidente de la Fundación Cajasol, los consejeros de Educación y Turismo y Cultura, Patricia del Pozo y Arturo Bernal, y el presidente de Diputación, Javier Fernández.

Y arte puro en el patio de butacas donde la historia del flamenco de varias generaciones se da cita con la presencia de nombres como Manuela Carrasco, Cristina Hoyos, Juan Antonio Jiménez, Manolo Marín, Pedro Sierra, La Tobala, Ana María Bueno, Pedro Ricardo Miño, María José Santiago, La Macanita, Aurora Vargas, Lole, Sandra Carrasco, Lucía la Piñona, Choro Molina, Patricia Guerrero, Marina Heredia, Manolo Betanzos, Eduardo Barrios, Joselito Acedo, Eduardo Leal, Niño Pura, Rosario la Tremendita, Pastora Galván, Úrsula López, Diana Navarro..., que han acudido a la llamada del actual director de este ciclo, el cantaor Manuel Lombo, a los que se unían el modisto Toni Benítez, el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, el galerista Pepe Cobo. la mecenas Cristina Heeren...

Juan Habichuela nieto abrió musicalmente el acto que presentaba Jesús Vigorra, al que se unirán después el baile y la guitarra de Mercedes de Córdoba y Juan Campallo, el cante de Argentina acompañada del Bolita, y el homenaje a María Jiménez por parte del Ballet Flamenco de Andalucía que dirige Patricia Guerrero.

«Esta es una gala para dar las gracias y para reconocer los méritos de estos grandes artistas del flamenco. Queremos que no sean los primeros premios, sino que el impulso de esta alfombra roja los conviertan en el 'Oscar' del flamenco de Andalucía», dijo el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. «Fosforito me decía que el flamenco necesita cariño», añadió, y destacó los méritos de los tres premiados, «ellos han contribuido a que el flamenco no sea sólo de Andalucía sino que traspase la fronteras. Cajasol es una institución comprometida con el flamenco», señaló.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, destacó en su intervención la existencia de la Ley del Flamenco, y alabó la labor del Ballet Flamenco de Andalucía como garante para preservar el patrimonio.

De cada uno de los premiados, previo a la entrega del galardón, se presentó un vídeo, que recorría sentimientos y vivencias. En el suyo Fosforito decía: «cantar jondo es mirarse dentro y dejar que canten las entrañas», mientras Merche Esmeralda aseguraba que el baile es libertad, «me ha salvado de momentos muy delicados de mi vida», dijo, y Tomatito comentó que miraba atrás y no se creía haber acompañado a Camarón y haber tocado con Paco de Lucía, «aún hoy me parece que fue un sueño», aseguró.

Más temas:

Tomatito

Flamenco