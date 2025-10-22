Suscríbete a
Antonio Mercero: «Si al lector, con la IA, le da igual la singularidad en una novela, no tardará en desaparecer el oficio de escritor»

Uno de los autores de Carmen Mola rescata la idea de un guion inédito de su padre en su nueva novela en solitario, 'Está lloviendo y te quiero'

Una bella historia que narra las vidas de una saga familiar española durante el siglo XX

«Acaba la saga de Elena Blanco, Carmen Mola no desaparece»

Antonio Mercero promociona estos días su nueva novela en solitario, 'Está lloviendo y te quiero' Juan Flores
Rocío Vázquez

Antonio Mercero (Madrid, 1969) ha sorteado «varias minas» con su última novela, 'Está lloviendo y te quiero' (Planeta). Ha escrito una acción que recorre 110 años a través de cuatro generaciones, una saga familiar que tiene mucho que ver con el propio escritor. Además, ha ... descansado de Carmen Mola (junto a Jorge Díaz y Agustín Martínez) para volcarse en solitario en una historia muy alejada de la violencia que se refleja en títulos como 'La bestia', ganadora del Premio Planeta en 2021. En 'Está lloviendo y te quiero', la emoción y el paso del tiempo, el retrato de una época y la identidad personal se juntan para escribir un libro tomado de un guion inédito de su padre, con quien empezó en el mundo de la televisión en la mítica 'Farmacia de guardia'. El suspense también forma parte de la trama, utilizando Mercero para ello un reloj de pared diseñado por el bisabuelo de la protagonista, Paula Yarza. A través de este objeto, el autor construye un viaje al pasado, relatando los conflictos que han definido la sociedad española durante el siglo XX y hasta nuestros días.

