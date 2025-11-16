Suscríbete a
Día internacional del flamenco

Andrés Marín baila el flamenco del siglo XXI rodeado de arte contemporáneo

La consejera Patricia del Pozo, en el espectáculo en el CAAC: «Andalucía apuesta por el arte 'jondo' como seña de identidad, como herramienta educativa y como espacio de encuentro entre generaciones»

Los museos andaluces proponen ocho intervenciones artísticas para celebrar el Día del Flamenco

Sevilla celebra el Día Mundial del Flamenco con José de la Tomasa, Manuel de la Tomasa y Andrés Marín

Andrés Marín durante su actuación en el CAAC con motivo del Día Internacional del Flamenco
Andrés Marín durante su actuación en el CAAC con motivo del Día Internacional del Flamenco
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

La iglesia del antiguo monasterio de la Cartuja que da nombre a la isla que abraza el Guadalquivir por Sevilla estaba a rebosar. El antiguo monasterio, hoy Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, acogió la celebración del Día Internacional del Flamenco, que conmemora la inclusión ... del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y por eso fue el bailaor Andrés Marín, cuya estética siempre está más cerca de las vanguardias, el que protagonizó la celebración de la efemérides.

