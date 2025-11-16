Andrés Marín baila el flamenco del siglo XXI rodeado de arte contemporáneo

La iglesia del antiguo monasterio de la Cartuja que da nombre a la isla que abraza el Guadalquivir por Sevilla estaba a rebosar. El antiguo monasterio, hoy Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, acogió la celebración del Día Internacional del Flamenco, que conmemora la inclusión ... del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y por eso fue el bailaor Andrés Marín, cuya estética siempre está más cerca de las vanguardias, el que protagonizó la celebración de la efemérides.

Las obras instalativas de un azul rabioso de la artista africana Sara Paulson recibían al nutrido público que llenaba la antigua iglesia que albergara los sepulcros de los Medinaceli y que aún conserva el reloj del XVIII cuya maquinaria original descansa en el antiguo claustrillo mudéjar.

Muchas familias se dieron cita para ver a Andrés Marín, acudiendo también la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo; la viceconsejera, Macarena O'Neill; la delegada provincial, Carmen Ortiz, el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega y el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra.

El numeroso público hizo que el lugar se quedara pequeño, y como anécdota, los niños sentados a los pies de las autoridades, que tanto la consejera como viceconsejera, se ocuparon de colocar delante. Por cierto, en los 50 minutos que duró el espectáculo, ni se movieron.

La actuación de Andrés Marín se enmarca en el programa 'Flamenco expuesto', que ha aunado patrimonio material con ocho intervenciones simultáneas en otros tantos museos y centros de creación contemporánea de la Consejería de Cultura, ubicados en las ocho provincias andaluzas.

Andrés Marín apareció de negro, con pantalones cortos y ataviado con una chaqueta de kimono llamada Haori, en la cabeza un origami (escultura de papel), y cubriendo su cara una original careta, todo ello diseño del artista sevillano José Miguel Pereñíguez, con quien el bailaor colabora hace ya tiempo.

Dos músicos con Marín, Alfonso Padilla, clarinete y saxofón, habitual colaborador del sevillano, y Antonio Torres, contrabajo, ambos situados alrededor del antiguo altar de la iglesia convertido en escenario.

Cincuenta minutos de baile creado ex-profeso para este espacio donde Marín, fiel a su estilo geométrico y transgresor, comenzó bailando a Bach, y luego hizo un recorrido con su zapateado por todo el espacio. Sonó la 'Danza del Fuego' de 'El amor brujo' de Manuel de Falla, y unos fandangos del Alosno al clarinete, además del zorongo 'La luna es un pozo chico'. Sonoridad del zapateado, escorzos, remates, el baile de Marín es cada vez más preciso y musical. El final cerrando y abriendo lentamente un abanico rojo a modo de corazón, fue especialmente lírico. El público al cabo de los cincuenta minutos estalló en aplausos. El Día Internacional del Flamenco supo a flamenco, a ese que se hace en el siglo XXI y que ya no es ajeno a ninguna estética.

«Llegar a nuevos públicos»

El Día Internacional del Flamenco se ha celebrado en las ocho provincias a través del programa 'Flamenco Expuesto' que ha reunido a Sara Jiménez, en el Centro Andaluz de la Fotografía (Almería); Ana Morales, en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz; La Venidera, en el C3A (Córdoba); Gero Domínguez, en el Museo Provincial de Huelva; Vanesa Aibar, en el Museo Provincial de Jaén; Leonor Leal, en el Museo Arqueológico de Granada; David Coria, en el Museo de Málaga y finalmente, Andrés Marín, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, han interpretado una pieza de danza creada de manera singular para cada espacio seleccionado. Las artistas consagrados de las nuevas generaciones protagonizando el Día Internacional.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, junto al bailaor Andrés Marín, la viceconsejera Macarena O'Neill, el director del IAF, Cristóbal Ortega y el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra raúl doblado

Momentos antes de la actuación en el CAAC, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, cuya afición al flamenco le viene de familia, declaraba que «Andalucía reafirma hoy su liderazgo cultural de la mano del flamenco, apostando por el arte 'jondo' como seña de identidad, como herramienta educativa, como espacio de encuentro entre generaciones y como fuente incuestionable de actividad económica y empleo. Esta celebración ratifica los avances realizados para llevar el conocimiento del flamenco entre amplios sectores sociales, desde los más jóvenes hasta los investigadores universitarios».

Según Patricia del Pozo, «el flamenco es un extraordinario instrumento que todos los andaluces tienen el derecho, y también la responsabilidad, de conocer, defender y preservar. En la actualidad, vive un buen momento de creatividad y valoración social, pero hay que seguir avanzando en las políticas de promoción y protección de esta forma de expresión cultural propia de Andalucía para que alcance a todos los sectores y todas las disciplinas artísticas», añadió.

La consejera Del Pozo ha recordado que el flamenco tiene una sólida base social a través de las peñas, a la que se une el máximo grado de reconocimiento institucional merced a la aprobación de la Ley del Flamenco de Andalucía en 2023, que otorga el máximo nivel de reconocimiento jurídico y de protección al arte 'jondo', y la puesta en marcha del Plan General Estratégico del Flamenco que próximamente pasará por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. , «Para consolidar esta hoja de ruta, hemos incrementado más de un 24% el presupuesto del Instituto Andaluz de Flamenco (IAF) para 2026».

En total, la Consejería de Cultura y Deporte destinará 3,4 millones euros para la promoción del flamenco, incluyendo programas de ayudas para impulsar y apoyar al tejido asociativo; la gestión de festivales, como la nueva edición del certamen 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife'; las nuevas producciones y giras del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) y el apoyo al circuito andaluz de actuaciones en peñas flamencas, entre otras iniciativas.

El Día Internacional del Flamenco se clausura en Sevilla con la celebración en el teatro Central el domingo 16 de noviembre de la Gala Final del Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes, gala que se presentará el próximo 12 de diciembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro de la programación de flamenco que cada año desarrolla el Centro Nacional de Difusión Musical. En este espectáculo participan los ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes al que se presentaron 112 artistas. Los seleccionados para esta final son: Claudia Calle García (baile), Celia Ortega Poveda (cante), Javier Arcos Bierd (toque) y Javier Cecilia Cano (otros instrumentos).