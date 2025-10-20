Suscríbete a
literatura

Andrés González-Barba: «Si la vida no tuviera algo de fantasía, todo sería muy triste»

El periodista y escritor acaba de publicar su libro 'Raquel contemplando las olas del mar y otros cuentos fantásticos' (Alfar)

Andrés González-Barba: «Lo que me interesaba era crear un retrato humano de Agatha Christie»

Andrés González-Barba firmará ejemplares de su nuevo libro de cuentos en la Feria del Libro de Sevilla este viernes y el sábado
Para Andrés González-Barba (Sevilla, 1974), la fantasía ha sido desde siempre un elemento esencial en su vida. De hecho, recuerda haber leído un libro que fue básico en su infancia, 'La historia interminable', de Michael Ende. Reconoce que desde ahí sintió ... pasión por cierto tipo de literatura que le ha influido en sus gustos como lector y en su manera de escribir. Recientemente acaba de publicar su libro 'Raquel contemplando las olas del mar y otros cuentos fantásticos' (Alfar), una colección de seis relatos donde se mezclan distintos elementos como el exotismo oriental, el horror, el misterio o, incluso, los viajes en el tiempo. El escritor firmará ejemplares de esta obra en la Feria del Libro de Sevilla, este próximo viernes 24 de octubre a las 19 horas en la caseta de Alfar, y el próximo sábado 25 de octubre a las 11 horas en la caseta de la Botica de Lectores.

