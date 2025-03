Andrés Calamaro conquista Jerez con un concierto 'para no olvidar'

Las luces del escenario se encendían. La espera había terminado. La leyenda estaba a punto de hacer su aparición en el escenario de Las Copas. Andrés Calamaro llegó a Jerez de la Frontera, su «tierra prometida y centro del arte, del vino, de las motos y de los caballos». Con su figura enigmática generó una euforia colectiva que inundó cada rincón del recinto. Sin decir palabra alguna, la música comenzó a fluir, y su energía se apoderó de todos los presentes.

Los himnos clásicos como 'La parte de adelante' o 'Los aviones' desataron la histeria colectiva del público, pero el éxtasis llegó con 'Flaca'. Un coro ensordecedor de voces entregadas que creaban una conexión especial entre el artista y los fans. Cada acorde, cada nota y cada palabra resonaban en los corazones de quienes asistieron al concierto. La pasión y autenticidad de Andrés Calamaro quedaron plasmadas en su poderosa voz, la cual se movía con maestría entre los diferentes géneros musicales que abordaba. El público de todas las edades y procedencias se sumergió en una experiencia única.

Andrés Calamaro, presentaba en Tío Pepe Festival su álbum «Dios Los Cría», en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina, desde leyendas como Julio Iglesias en «Bohemio», Raphael «Jugar con fuego» , «Flaca» con Alejandro Sanz, «Para no olvidar» con Manolo García y Vicente Amigo o «Paloma» con artistas como Sebastián Yatra, Leiva, Iván Ferreiro, «Pasemos a otro tema» con Julieta Venegas, «Tuyo siempre» con Vicentico, «Engánchate conmigo» Juanes y Niño Josele entre otros grandes.

Uno de los momentos más sentidos del concierto fue cuando el Niño Josele se subió al escenario. Tangos y solos de guitarra únicos que no dejaban indiferentes a nadie daban paso a canciones como 'Estadio Azteca', y aportaba melodía en 'Los aviones' y 'Para no olvidar'. Tocar así no está al alcance de muchos, y en el público la gente flipó. «Esto es un bastinazo».

Calamaro quería conquistar el mundo con su público y para ello solicitó a la organización que permitieran a sus fans acercarse más a él. Se eliminaron las sillas del patio de butacas y el público llevó en volandas al artista durante el resto del concierto. «Somos los dueños de Jerez y por poco no lo somos de España», afirmaba.

Piropos no le faltaron a la tierra en la que cantaba, «emblema de la música y del arte», donde cada vez que anda por los barrios aledaños a las bodegas siente que «estamos en un territorio sublimado». No solo piropos, el concierto también iba de homenajes y lo hizo recordando la figura del Capullo de Jerez o Lola Flores, artistas andaluces que han traspasado fronteras. Pero más especial fue el momento de recordar a la cantante Sinéad O'Connor, quién nos dejó hace unos días a la edad de 56 años.

Siendo argentino no podía faltar su guiño al futbol. Ahí es cuando parecieron brotar del suelo los fans que portaban la camiseta de la albiceleste. «Una persona con sus virtudes y sus defectos, pero que tiene el duende que Lorca definió en Buenos Aires en los años 30. Un duende que tienen los andaluces y Diego». Palabras que daban paso a la canción 'Maradona'.

A la media noche, a la luz de la luna, Andrés Calamaro daba las gracias a Jerez y a sus fans que le habían recibido con tantas ganas. No podía tener mejor despedida que dejarles cantar junto a él, a capela, la canción 'Paloma', tras la que abandonó el escenario para, entre vítores de «Andrés, Andrés, oé, oé, oé», volver para dar por finalizado su concierto como se merece con 'Crímenes perfectos' y 'Los chicos'.