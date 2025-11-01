El amor, sus accidentes y consecuencias: Blanca Lacasa y Lucía Solla reflexionan sobre los vínculos y la pérdida de identidad

El Espacio FELISE de la Feria del Libro de Sevilla ha acogido este sábado una de las últimas jornadas Hispalit de esta edición, protagonizada por Blanca Lacasa y Lucía Solla Sobral, presentada por Mercedes Duque Espiau. Aunque la afluencia no fue tan ... numerosa como en la sesión anterior con Héctor Abad y Lara Moreno, la conversación logró captar la atención del público, compuesto mayoritariamente por mujeres jóvenes y alguna que otra de edad más avanzada.

Marta dio el pistoletazo de salida explicando las similitudes entre los libros de ambas autoras: «La novela de Blanca -'El accidente'- presenta una relación al uso, mientras que la de Lucía -'Comerás flores'- es una relación de abuso de la mano de una mujer de 25 años y un hombre 20 años mayor. Ambas destacan esa pérdida de identidad, una consecuencia de sumergirse en el otro».

Lucía profundizó en la historia de su protagonista: «Marina tiene 24 años, está cegada por el amor, estar con él es su objetivo. La meta final no es otra que el amor romántico a toda costa, y claro, por el camino lo vas perdiendo todo». Blanca coincidió: «Ese amor romántico es lo que va generando ceguera. Cuando te hacen ese refuerzo intermitente, la pérdida de identidad se multiplica por un millón». Asimismo, Mercedes añadió que «cuando el amor duele parece que nos ponen las anteojeras de los caballos para mirar para adelante, y no a los lados».

Un problema estructural

El debate abordó también cuestiones de género y educación emocional. Blanca apuntó: «Hay una educación de las mujeres que consiste en definirse a través de la mirada del otro. El síndrome de la elegida, que además es algo exclusivamente femenino. Cuando ese señor te escoge, ¿cómo vas a decir que no? Teniendo en cuenta que él está en una situación de prestigio, y no te planteas si te gusta, si te conviene… Eso vuelve a colocarte en una situación de desventaja». Lucía subrayó que, aunque «estamos aprendiendo a poner límites», la consciencia cultural es clave.

Por otro lado, conversación se adentró en los efectos del amor romántico obsesivo sobre el cuerpo y la salud mental. Lucía señaló que «dejar de comer es algo que está normalizado. Adelgazas y te dicen que estás más guapa».

Ambas autoras durante la jornada en la Feria del Libro raúl doblado

Pese a la dureza de los temas tratados, ambas autoras coincidieron en la necesidad de mantener la esperanza y aprender de la situación: «El de Lucía sí termina bien, pero el mío es un libro que no considero dramático, aunque sí es un final que invita a la indulgencia. No pasa nada, a veces nos equivocamos, y ya está», explicó Lacasa sobre su obra.

Fue una jornada intensa, con mensajes claros sobre el amor, el consentimiento y los patrones de comportamiento machistas que persisten en nuestra sociedad. Ante unas declaraciones así de potentes e importantes, lo único que queda es esperar que esos mensajes hayan calado.