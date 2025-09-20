Amenábar presenta en el Cine Cervantes 'El cautivo', su última película acerca del autor más universal de España El director de cine ha podido compartir sus impresiones ante sus numerosos seguidores

El director de cine Alejandro Amenábar ha presentado este sábado 20 de septiembre por la tarde en el Cine Cervantes de Sevilla su nueva película recién estrenada hace cuestión de días, y es la reproducida una cinta que tiene mucho que ver precisamente con el autor que pone nombre al cine hispalense y que a su vez universalizó al hidalgo más ingenioso de la literatura española como es Don Quijote de la Mancha.

Se trata de 'El cautivo', una obra cinematográfica que viene a detenerse en una de las historias más desconocidas sobre el escritor universal Miguel de Cervantes. Dicho largometraje ha sido estrenado en las salas españolas el pasado 12 de septiembre tras un breve paso por el Festival de Toronto y ahora sevillanos y visitantes han tenido la oportunidad de dialogar con su creador, que ha aceptado la invitación para hablar con sus fans.

Además de contar con la presencia del propio Amenábar, el Cervantes bajo iniciativa del Unión Cine Ciudad ha proyectado este sábado dos pases especiales de la propia cinta, uno a las 17.00 y otro a las 20.00, que ha congregado a numeroso público en las butacas del cine sevillano en una sesión marcada por las reflexiones de su nueva película de este director nacido en Santiago de Chile. Sin duda una de las voces más reconocibles dentro del mundo del séptimo arte que ha buscado un hueco en su agenda para parar en Sevilla.

En 'El cautivo', el director hispano-chileno aborda el paso del autor de Don Quijote de la Mancha por la cárcel de Argel tras ser capturado por corsarios argelinos en las costas catalanas mientras regresaba de Italia. De Argel trató de fugarse Cervantes en varias ocasiones y ahora los amantes del cine de Amenábar cuentan con esta nueva oportunidad para disfrutar de esta nueva cinta en la gran pantalla.

La creadora de contenidos Mar, conocida en sus redes sociales por ser la autora de la cuenta 'Lost in Seville', ha sido la encargada de conducir esta doble sesión cultural con el director de 'El cautivo', que se ha mostrado feliz por estar en la capital de Andalucía para hablar de este nuevo trabajo. En el pase de las 17.00 se produjo un coloquio con Amenábar, y a las 20.00 tuvo lugar una presentación especial del filme. Entre el reparto se encuentran actores como Julio Peña, Alessandro Borghi, José Manuel Poga y Fernando Tejero.

La sinopsis de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar

«Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel».