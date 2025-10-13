Suscríbete a
ABC Premium

El productor gaditano Álvaro Ariza cruza el charco: «El cine no puede mirar para otro lado»

El creativo nacido en Barbate ha dado un salto decisivo en su carrera con 'Ya no quedan junglas', un thriller dirigido por el mexicano Luis Gabriel Beristáin y protagonizado por el estadounidense Ron Perlman

El Alcázar estrena visitas guiadas gratuitas para sevillanos y residentes

El productor gaditano Álvaro Ariza
El productor gaditano Álvaro Ariza ABC
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nacido en Barbate, Álvaro Ariza ha dado un salto decisivo en su carrera con 'Ya no quedan junglas', estrenada el 26 de septiembre y presentada días antes en el Festival de San Sebastián. Basada en la novela de Carlos Augusto Casas, la película nació ... cuando Luis Gabriel Beristáin, uno de los directores de fotografía más respetados del cine internacional, vio el libro en casa de Ariza en Los Ángeles y decidió convertirlo en su debut como director de largometraje. Con un reparto internacional que incluye al ganador del Globo de Oro Ron Perlman ('Hellboy'), el proyecto supone un paso importante para el cine español y demuestra la capacidad de Ariza para atraer talento internacional sin perder sus raíces andaluzas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app