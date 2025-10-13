El productor gaditano Álvaro Ariza cruza el charco: «El cine no puede mirar para otro lado»

Nacido en Barbate, Álvaro Ariza ha dado un salto decisivo en su carrera con 'Ya no quedan junglas', estrenada el 26 de septiembre y presentada días antes en el Festival de San Sebastián. Basada en la novela de Carlos Augusto Casas, la película nació ... cuando Luis Gabriel Beristáin, uno de los directores de fotografía más respetados del cine internacional, vio el libro en casa de Ariza en Los Ángeles y decidió convertirlo en su debut como director de largometraje. Con un reparto internacional que incluye al ganador del Globo de Oro Ron Perlman ('Hellboy'), el proyecto supone un paso importante para el cine español y demuestra la capacidad de Ariza para atraer talento internacional sin perder sus raíces andaluzas.

Su vínculo con el cine, sin embargo, comenzó mucho antes de producir largometrajes: entre estanterías repletas de VHS y pósters colgados en las paredes. Álvaro Ariza creció en Videomax, el videoclub de su madre, un refugio de historias y carátulas que se convirtió en su primera escuela de cine. Aquel pequeño local de Barbate fue el lugar donde nació una curiosidad que hoy lo ha llevado a ser uno de los productores andaluces más reconocidos del panorama cinematográfico.

Antes de adentrarse en el séptimo arte, Ariza trabajó en publicidad, videoclips y televisión, desarrollando proyectos a ambos lados del Atlántico. En televisión fue productor ejecutivo de series como 'Los nuestros' y 'Perdóname Señor'. Tras esa etapa decidió seguir su verdadera pasión: fundó su propia productora, Esto También Pasará (ETP), con la que ha impulsado producciones y coproducciones internacionales de gran repercusión.

Su filmografía incluye títulos como '¡Ay mi madre!', 'La casa del caracol', 'El refugio' o 'Sin ti no puedo', junto a éxitos recientes como 'Lobo feroz', 'De Caperucita a loba', 'El hombre del saco', 'La Navidad en sus manos' y 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría, la película española dirigida por una mujer más taquillera de la historia, con más de un millón de espectadores y una recaudación superior a 8,5 millones de euros.

De Barbate al cine internacional

La idea de llevar el libro de Carlos Augusto Casas a la gran pantalla surgió cuando Luis Gabriel Beristáin lo vio en casa de Ariza en Los Ángeles. «La portada es muy característica: una persona vestida de traje de chaqueta con cara de tigre, apoyada en un cadillac. Le dije que era justo la novela de la que estaba cogiendo derechos para la peli. Me preguntó que si se lo podía llevar, y se lo regalé. Al poco tiempo, me dijo que quería formar parte de esta película», recuerda Ariza.

Con este proyecto, Beristáin se estrenó como director de largometraje por la puerta grande, respaldado por un elenco de primer nivel compuesto, además de por Ron Perlman, por Megan Montaner, Hovik Keuchkerian, Rubén Ochandiano, Daniel Grao, Itziar Ituño y Karra Elejalde. 'Ya no quedan junglas' no solo representa un hito en la trayectoria de Ariza, sino también un ejemplo de cómo un productor andaluz puede atraer talento internacional y llevar historias españolas a un público global, sin perder la esencia de su tierra. A pesar de que la historia de Casas está ambientada en Madrid, la producción cinematográfica se trasladó al norte, pues se rodó íntegramente en Guipúzcoa, con localizaciones principales en San Sebastián y otros municipios como Errenteria, Pasaia, Hernani, Usurbil e Irún.

Video. Ron Perlman encabeza el reparto de 'Ya no quedan junglas' abc

En paralelo, Ariza produjo 'Tierra de Nadie', rodada en Cádiz, que superó el millón de euros en recaudación y se convirtió en la tercera película española más taquillera de 2025 hasta el momento. La historia sigue a tres figuras reales, amigos de la infancia cuyos caminos se separan: uno se convierte en narcotraficante, otro en Guardia Civil y el tercero en depositario judicial.

Ariza destaca que este proyecto tiene un valor especial porque refleja una realidad muy cercana a su tierra, marcada por la complejidad social del narcotráfico en la provincia gaditana. El equipo quiso mostrar la evolución del fenómeno, desde la década de los 90 hasta el presente, marcado por el incremento de la violencia. Para alcanzar el equilibrio entre la realidad y no caer en sensacionalismos, el guionista Fernando Navarro realizó junto a Ariza un exhaustivo trabajo de documentación y observación: «Viajamos a Cádiz porque yo quería que él oyera a Cádiz, a su gente, que la conociera, que viera el mundo del narco de cerca, de la guardia civil, documentos reales relacionados con estos casos...», afirma el productor.

Su infancia en Barbate le permitió ser testigo directo de cómo esta problemática ha transformado la zona en las últimas décadas. Como él mismo señala, «el narcotráfico divide familias, amistades y vidas enteras» y, por eso, considera que «el cine no puede mirar para otro lado», de ahí que «no tuvimos ningún escrúpulo a la hora de representar la realidad, pero siempre siendo conscientes de que estábamos contando una historia, que estábamos haciendo cine». No obstante, «nuestra responsabilidad es generar debate».

Rodaje de la película 'Tierra de nadie'

En la actualidad, Álvaro Ariza afirma que «no cambiaría el momento que estoy viviendo por nada». Reconoce que la verdadera recompensa llega al sentarse en la sala con el equipo y ver cómo la película cobra vida. «Sobre todo cuando se trata de mi tierra». Al mismo tiempo, no olvida los retos de la producción: «Lo más frustrante es enamorarte de una idea y que al final no llegue a buen puerto».

Con un fuerte compromiso con el cine andaluz, Ariza se consolida como uno de los productores más activos y con mayor proyección del panorama actual. Considera que la industria española vive un momento «muy dulce», con más oportunidades para nuevos talentos gracias al impulso de televisiones y plataformas, aunque subraya que «no rendirse es fundamental para quienes aman profundamente el cine».

De cara al futuro, el barbateño se prepara para nuevos proyectos en Andalucía. Para 2026 tiene previsto rodar nuevas historias que, aunque aún no puede desvelar, le entusiasman y le imponen respeto por la magnitud del trabajo. Cádiz, su tierra, seguirá siendo uno de sus escenarios predilectos.