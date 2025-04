Alfonso J. Ussía: «Que hoy en día la Guardia Civil no sea reconocida como una profesión de riesgo me parece una vergüenza»

Alfonso J. Ussía (Madrid, 1983) ha iniciado con la publicación de 'Borroka' (Espasa) la primera de un ciclo de cuatro novelas en las que retratará la barbarie de la banda terrorista ETA en su fase más sangrienta. Tras haber recabado numerosos testimonios ... de personas que vivieron aquellos 'años de plomo y sangre' -según reza el subtítulo de la obra- y haber accedido a una profusa documentación, este periodista y escritor presentará, este lunes a las 19.30 horas en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, la novela en el Aula de Cultura de ABC -patrocinada por la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla- en un acto que será presentado por José F. Peláez.

—Esta novela está planteada como la primera sobre una tetralogía sobre el tema del terrorismo, ¿no es así?

—Eso es. La idea es recorrer los años más significativos de la lucha contra ETA, que fueron entre 1989 y 1997. Esos años supusieron el punto de inflexión de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra la banda. Ya sabían cómo funcionaban los terroristas porque los tenían bien estudiados y así fue como empezaron a caer los comandos. Es también la época de la ETA más violenta, ya que perseguía una estrategia de socializar el dolor. Pakito, Fiti y Txelis asumen la dirección y fueron los responsables de atentados como el de Hipercor o el de la casa-cuartel de Vich. Las víctimas ya no son agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que también son civiles. En los sesenta y los setenta iban contra militares, policías y guardias civiles, pero a partir del colectivo Artapalo todo el mundo es objetivo y cometen atentados en todas las ciudades de España.

—¿Qué visión ofrece aquí sobre ETA que otros escritores no hayan aportado hasta ahora?

—He tenido acceso a una información de primera mano que hasta ahora se desconocía. He accedido a informes y pruebas policiales, entrevistas con guardias civiles o con jueces como Baltasar Garzón. He leído cientos de libros y de recortes de prensa. He novelado una historia real. En ese aspecto sí que hay un punto de inflexión sobre otros autores. Es historia de España que he novelado. La narrativa del libro es ágil, directa y engancha al lector. No sólo se aportan datos y fechas, sino que estás participando de un libro o creación literaria. Se cuenta una parte de nuestra historia que se está tergiversando y utilizando de manera torticera por determinados gobernantes. Eso se está viendo en las comunidades que controlan la educación. En el País Vasco, el conflicto de ETA no se estudia en los colegios y las ikastolas. Se pretende construir una sociedad a partir de un proceso de educación que se basa en una mentira. Se afirma que ellos han ganado la batalla. Se hizo una encuesta en la que salió que siete de cada diez menores de 25 años no tenían ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco. Eso no es memoria democrática, ya que se está enseñando con unos intereses espurios y con nacionalismos.

—Deva Valdés es un personaje inspirado en hechos reales.

—Deva es un personaje construido a través de testimonios de muchas mujeres que participaron en esa primera promoción de mujeres guardias civiles. Felipe González cambió la ley en 1986 y a partir de ahí pudieron entrar mujeres en el Cuerpo. Estas jóvenes de 17 y 18 años fueron muy valientes porque decidieron meterse en la Guardia Civil, un cuerpo militar mal pagado y encima con destino al País Vasco, una zona de riesgo. Antes de que las mujeres se incorporaran a la Guardia Civil, cada vez que hacían una operación en el País Vasco y tenían que infiltrarse cogían a los agentes con rostros más afeminados para que hicieran el papel de mujer. Manuela Simón fue clave para detener a Paterra en una gasolinera. Ese día el terrorista estaba con otros dos miembros del Comando Araba que le dijeron que ella podía ser una guardia civil, pero Paterra les respondió que no había mujeres en el Cuerpo. Gracias a ella se inició la operación para acabar con el movimiento Araba. Me parece que eran unas tías con dos cojones. Lucharon por los derechos y la libertad. Por eso merecían que la sociedad y los jóvenes conocieran esto.

—En la novela se pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñó la Guardia Civil en estos años de plomo. Eso es algo que también han subrayado escritores como Lorenzo Silva. ¿Por qué cree que no se ha reconocido lo suficiente la labor que hizo la Benemérita?

—Un Cuerpo que tiene como lema 'El honor es mi divisa' le da señal del tipo de reconocimiento que quieren. Ellos no buscan reconocimiento. Perdieron a unos 230 agentes más o menos en los años del terrorismo. Es decir, que una quinta parte de las víctimas de ETA fueron guardias civiles. En los ochenta se hablaba en Madrid de la Movida, estaba la nube de la Expo'92, la Barcelona preolímpica, etc., pero había unos cuerpos de la Guardia Civil que estaban en lucha contra ETA. Este pasado 2 de abril ha hecho 35 años de cuando detuvieron a Henri Parot en un control en Sevilla. Los agentes cambiaron el control de sitio a última hora y detectaron a Parot con un coche cargado de amonal con el que quería volar la Jefatura Superior de Policía (entonces en la Plaza de la Concordia). Esas cosas que se hacen en silencio la sociedad las da por hecho. Que hoy en día la Guardia Civil no sea reconocida como una profesión de riesgo después de todo lo que ha sufrido me parece una vergüenza. Siempre nos centramos en lo nuestro, pero no miramos a nuestro alrededor. No sólo el terrorismo. También los guardias civiles están allí cuando hay una nevada, accidentes... Es la institución más independiente y segura que tenemos, por eso es la que más confianza despierta entre las personas. Se lo han ganado a base de muertos.

—¿Por qué interesa ocultar todo lo que hizo ETA en esos años, tanto que muchos chavales no conocen hoy en día ni el hecho de que fuera una banda terrorista?

—El nacionalismo es un negocio de mucho dinero. Se mueve en pueblos, pequeñas ciudades, etc. Ahora hay un presidente del Gobierno que negocia con un prófugo de la justicia que es independentista. En el País Vasco se busca que los jóvenes vean el terrorista como algo revolucionario. Si ese relato gana peso sobre el hecho de que fueron en verdad una banda de asesinos, Bildu seguirá ganando votos y simpatías de la gente joven. Su modo de vida es vivir del Estado, pero queriendo salirse del Estado. Es un negocio que tiene controlado parte de la cultura. El año pasado hubo 422 homenajes a etarras. Eso es bastante salvaje. La gente en la calle ve al terrorista como un héroe y todo esto con la connivencia del Gobierno central.

—En la novela sale Carmen Tagle González, que fue poco después brutalmente asesinada en la puerta de su domicilio.

—Sí, fue una burrada. Baltasar Garzón era en ese momento el juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 y Carmen Tagle era su fiscal. Me entrevisté con Garzón para que me contara cómo fue el asesinato de Carmen. Ella había abierto la causa del GAL. Todo empezó cuando se van a París a tomar declaraciones a Josu Ternera, Santi Potros, Elena Beloki y Mariano Esteban González Betolaza. El juez que llevaba el caso en París no les dejaba hablar directamente con los detenidos y tenían que hacerlo a través de él. Josu Ternera dijo que no iba a responder ninguna pregunta de los representantes del Estado español. Cuando Carmen Tagle oyó esto dijo: «¡Qué hijo de Puta!». Ternera la miró a la cara de una forma que ya la sentenció a muerte. Cuatro meses más tarde, Parot la mató junto a la puerta de su casa. Carmen se había marchado ese día antes de la Audiencia Nacional porque iba a llevar a un sobrino suyo al colegio.

—¿Lo peor en esos años fue que una gran parte de la sociedad vasca mirara para otro lado?

—Claro que sí. El pueblo vasco y no sólo el pueblo llano, también hubo muchos grandes empresarios. Algunos se negaron a pagar el impuesto revolucionario, pero otros hacían sus negocios en Madrid y pagaban su libertad en el País Vasco. Ellos no empezaron a condenar el terrorismo hasta que cayeron personas como Miguel Ángel Blanco. Comenzaron a moverse cuando pensaron que podían caer ellos también. Si en el País Vasco se enteraban de que ETA había matado a alguien, decían: «Algo habrá hecho». Con el espíritu de Ermua despertaron algo porque también ellos podían ser objetivo de la banda armada. Los etarras fueron cada vez más salvajes y criminales. El mismo pueblo vasco temió ser objetivo de ETA, por eso reaccionó por miedo, no por valentía.

—Tras la publicación de la novela, ¿cómo está siendo la acogida entre las víctimas que padecieron el terror de ETA y entre el público en general?

—Fantástica. Aquí no hay buenos o malos: hay gente que se salta la ley. Yo siempre estaré del lado de las víctimas, no de quien dispara. En Madrid estuvieron en la presentación Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. También vino el oficial de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, que fue el que sacó a Ortega Lara del zulo. Asimismo asistió María San Gil, que era la mano derecha de Gregorio Ordóñez y que corrió tras Txapote cuando Ordóñez fue asesinado. Estuve arropado por la gente legal. Por las redes sociales he recibido mensajes y algunas amenazas. Eso no me preocupa porque hoy ya no matan. Hace veinte años la gente sí que se jugaba la vida. Mi padre estuvo con escolta durante veintinueve años. No hay que pedirle a todo el mundo la valentía que tuvo él. Hoy se habla de la cultura de la cancelación. Cancelación era lo de hace veinte años, que te pegaban un tiro. Carlos Herrera recibió un paquete bomba oculto en una caja de puros y mi padre estuvo con escoltas. Esa gente sí que fue valiente.

—¿Está ya con su nueva novela?

—Estoy escribiendo 'Bidart', que lleva el nombre del pueblo de Francia donde cayó la cúpula de ETA. Se la entregaré a la editorial sobre junio más o menos y saldrá publicada para finales de otoño.

—¿Podremos ver estas novelas en el cine o en la televisión?

—Hay intereses por alguna seria, pero son cosas complicadas. Te compran los derechos audiovisuales por un año, pero hay que encontrar financiación y que alguien quiera dirigirlo. He vendido los derechos de cuatro novelas, pero al final no ha salido nada. Me gustaría que saliera una película de estas novelas sobre ETA para que se siga haciendo historia de todo lo que pasó.