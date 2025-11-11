Suscríbete a
ABC Premium

Alcalá celebra 20 años de su museo con Manuel García y Rodríguez

Se conmemora el centenario de su fallecimiento con obras de la Fundación Colección ABC

Antonio Rodríguez Almodóvar: «Tras leer 'Juan de Mairena' me di cuenta de que la literatura oral no era una cosa baladí o menor»

El Ayuntamiento y Televisión Española firman una alianza para apoyar al Festival de Cine Europeo de Sevilla

Visitantes de la exposición
Visitantes de la exposición Manuel olmedo
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Museo de Alcalá de Guadaíra ha abierto sus puertas a una cita doblemente significativa: celebra su vigésimo aniversario y el centenario del fallecimiento de Manuel García y Rodríguez, uno de los grandes paisajistas andaluces. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de enero y ... reúne 37 obras procedentes de la Fundación Colección ABC, junto a piezas del propio museo. La inauguración, reunió a representantes institucionales y del mundo cultural: la alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras, el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo, Christopher Rivas Reina, la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, la directora del Museo ABC, Inmaculada Corcho Gómez, y el director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes, entre otros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app