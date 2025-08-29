Aitana, Camilo, Leiva y Estopa, entre los artistas que se suman al cartel del evento de los Latin Grammy en Sevilla en septiembre

El miércoles 10 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Junta de Andalucía, sigue con su calendario de eventos en la comunidad andaluza —iniciado en 2023— con la presentación en Sevilla de los Latin Grammy celebrando el evento 'La Música de Andalucía'.

Se celebrará en el Cartuja Center CITE y rendirá homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, voces inmortales y artistas únicos que reflejan la vasta riqueza de talento musical de la región: leyendas, íconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro.

Destacará la diversidad de géneros que florecen en Andalucía desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más modernas de la música latina. Con un recorrido que abarca siglos de creatividad e innovación, el espectáculo reconocerá la influencia perdurable de la región en la música global.

Además de los ya confirmados, David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, la noche también contará con la participación de Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal, entre otros por anunciar.

La producción ejecutiva está a cargo de Macarena Moreno y el equipo de 'La Academia Latina de la Grabación' encabezado por Ayleen Figueras; y la producción musical será manejada por Carlos Narea, bajo la dirección musical de Pablo Cebrián. Presentado por la Junta de Andalucía y el patrocinio de la marca de jamón ibérico 'Enrique Tomás', el espectáculo destinará los fondos recaudados al desarrollo musical de la región.

Otros eventos celebrados en 2024

La Academia Latina de la Grabación y la consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía continúan celebrando la música latina tras el éxito de los eventos Latin Grammy como el dedicado a Paco de Lucía en Cádiz, y la 'Latin Grammy Session' en Málaga, realizados el pasado año.

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la entrega anual del 'Latin Grammy, La Noche Más Importante de la Música Latina', que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su fundación cultural.