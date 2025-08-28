La Accademia del Piaccere estrenará en Sevilla su último programa el próximo 9 de enero

La formación de música antigua Accademia del Piacere continúa su periplo veraniego por distintos festivales y ciudades; una gira que le llevará el próximo 3 de septiembre al que está considerado como el mayor festival de música antigua del mundo: el Utrecht Oude Muziek, donde estrenará el programa 'La Sablonara'. En esta ocasión, Accademia recupera una de las pocas fuentes existentes del repertorio de la música profana española del primer tercio del siglo XVII, que traerá también a su ciudad, Sevilla, en una cita programada el 9 de enero de 2026 en el Espacio Turina.

El valor de este programa radica en que reúne lo mejor del repertorio cortesano de la época después de que el incendio acaecido en la noche de Navidad de 1734 en el Alcázar de Madrid destruyera los archivos musicales de la corte, en los que se conservaban muchas de las obras maestras compuestas en la capital del Reino a lo largo del siglo XVII. Así, 'La Sablonara' es posible gracias al Cancionero de la Sablonara que hoy día se conserva en la Biblioteca Estatal de Baviera (Múnich) y que elaboró Claudio de la Sablonara, copista principal de la Capilla Real española, para el duque de Neuburg durante su estancia en la corte de Felipe IV en Madrid, sobre 1625.

El prestigioso festival de Utrecht, que este año celebra su 43 edición, ha sido el lugar elegido para este estreno, que también llegará a Sevilla dentro de la programación del Espacio Turina el 9 de enero del próximo año.

Entre una y otra cita, Accademia del Piacere tiene previsto visitar distintos países europeos presentando algunos de sus programas más reconocidos, comenzando por Varaždin (Croacia), el 25 de septiembre. Allí, sobre las tablas de su Teatro Nacional y con la participación de la bailaora Ana Morales (Premio Nacional de Danza, 2022) ofrecerá al público 'Rediscovering Spain', una colección de piezas españolas de los siglos XVI y XVIII.

El festival de música antigua de Helsinki (Finlandia) también contará esta edición con la participación de la formación sevillana, que viajará hasta allí el 8 de octubre para poner sobre el escenario 'Diálogos'. A partir de ahí, las últimas actuaciones internacionales del año serán las programadas en Amberes (Bélgica), el 3 de diciembre, donde presentará 'Romances', una mirada actual a las músicas de las Españas cristiana y musulmana del Renacimiento, junto a la cantante belga-tunecina Ghalia Benali; y en Gdánsk (Polonia), hasta donde llevará 'Colombina', que rescata el cancionero del mismo nombre, una de las joyas musicales que aún se conservan del Renacimiento español.

Actuaciones en España

Además de las fechas citadas en distintas ciudades europeas, Accademia del Piacere continuará recorriendo el territorio nacional después de un verano marcado, junto a otras actuaciones, por la gira del espectáculo 'Origen. La semilla de los tiempos', que ha pasado por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival Peralada y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

En este sentido, a su vuelta de Utrecht, la formación tomará parte en el Festival de Música Antonio de Cabezón, en Burgos, el 11 de septiembre, para realizar un recorrido por los corales y contrapuntos de Johann Sebastian Bach con 'In Dulce Jubilo'. Solo unos días después, el 14, les espera el Festival de Música Antigua de Ziortza (Vizcaya), una cita a la que llevarán composiciones del español Sebastián Durón y otras músicas de la tradición teatral de alrededor del 1700 en 'Muera Cupido', con la soprano tarraconense Núria Rial.

La siguiente parada tendrá lugar en Sevilla, en el marco del Festival de Ópera. Será el 5 de octubre en el Espacio Turina con el programa titulado 'Il gran teatro del mondo', en el que Accademia repasará los fundamentos históricos de la ópera, interpretando composiciones de los fundadores del género en Italia (Marini, Monteverdi…) y en España (Juan Hidalgo, Sebastián Durón, José de Nebra…) junto al tenor Juan Sancho y la soprano Lucía Martín-Cartón.

También en este festival se enmarca la actuación de Rami Alqhai, el 28 de septiembre, con la prestigiosa mezzosoprano Vivica Genaux presentando 'Obras de Domenico Scarlatti'.

Ya el 16 de octubre, el violagambista y director de la formación, Fahmi Alqhai, presentará 'A Solo' en el Festival de Música Antigua de Zaragoza y, el día 30, será el también violagambista Rami Alqhai quien suba al escenario del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera para presentar 'Danzas y melodías de la España antigua' junto al clavecinista Javier Núñez dentro de la programación de temporada de este espacio.

Accademia del Piacere cerrará el año en Madrid, el 18 de diciembre, en CentroCentro, con el programa 'A piacere', que, con viola da gamba y guitarra barroca, recorre composiciones que van desde Gaspar Sanz a Jimi Hendrix. Y comenzará 2026 en Sevilla, el 9 de enero, con el ya mencionado estreno en la ciudad de 'La Sablonara'.

Más temas:

Música

Teatro

Festivales

Conciertos

Obras

Sevilla