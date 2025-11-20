Suscríbete a
La Academia de Buenas Letras presenta el libro póstumo que Antonio Rivero dedicó al escritor Álvaro Cunqueiro

En el acto han intervenido Juan Lamillar y Miguel Polaino-Orts, que han glosado la obra 'Álvaro Cunqueiro. Sueño y leyenda'

Muere a los 62 años Antonio Rivero Taravillo, un humanista de las letras

Miguel Polaino-Orts, Pablo Gutiérrez-Alviz y Juan Lamillar, durante la presentación de la obra póstuma de Antonio Rivero Taravillo JUanma rodríguez
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha acogido este jueves la presentación del libro 'Álvaro Cunqueiro. Sueño y leyenda' (Renacimiento), de Antonio Rivero Taravillo, a cargo de Juan Lamillar y Miguel Polaino-Orts. Se trata, además, de una ... obra muy especial, ya que esta extensa biografía de de 600 páginas sobre el escritor gallego se publicó de forma póstuma un par de semanas después del fallecimiento del poeta, ensayista, novelista y traductor sevillano el pasado mes de septiembre.

