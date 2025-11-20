La Academia de Buenas Letras presenta el libro póstumo que Antonio Rivero dedicó al escritor Álvaro Cunqueiro

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha acogido este jueves la presentación del libro 'Álvaro Cunqueiro. Sueño y leyenda' (Renacimiento), de Antonio Rivero Taravillo, a cargo de Juan Lamillar y Miguel Polaino-Orts. Se trata, además, de una ... obra muy especial, ya que esta extensa biografía de de 600 páginas sobre el escritor gallego se publicó de forma póstuma un par de semanas después del fallecimiento del poeta, ensayista, novelista y traductor sevillano el pasado mes de septiembre.

Para Juan Lamillar, este estudio sobre el escritor gallego es «una culminación de toda la obra de Antonio». Asimismo, asegura que esta biografía, al igual que la que el poeta hizo sobre Luis Cernuda, «está escrita a lo inglés, es decir, al británico modo, ya que contiene muchos datos y es muy precisa, siendo más analítica que sintética. Pone de relieve muchos datos que hasta ahora se desconocían, como la vida picaresca que llevó a este escritor a la cárcel en los años 40».

Sostiene asimismo Lamillar que «además de todos los datos minuciosos que aporta Antonio sobre la biografía y la obra del escritor, al leer este libro nos da una sensación de todo lo que queda por descubrir sobre Cunqueiro. Quedan muchos artículos por publicar en una buena edición, ya que este colaboró en una gran cantidad de periódicos y revistas.

Confiesa el autor del poemario 'La hora secreta' que «mi afición cunqueriana viene de lejos, como le pasaba Antonio, desde que leí hacia el año 1980 'Las crónicas de sochantre'». José Besteiro había publicado en 2021 el libro 'Un hombre que se parecía a Cunqueiro', que, según Lamillar, «era una especie de biografía». A partir de ahí, Rivero Taravillo quiso hacer «una biografía extensa y documentada sobre este escritor. Se leyó toda la obra de Cunqueiro, lo que se ha escrito sobre él, así como textos que están hemerotecas y también entabló contacto con la gente que lo había conocido. Al final le salió una biografía de 600 páginas», asegura Lamillar.

Sostiene igualmente este poeta sevillano, que era íntimo amigo de Antonio Rivero Taravillo, que esta obra está escrita «con un estilo donde no sólo sobresale la narración de los hechos, sino donde también destacan las interpretaciones y las observaciones de esos hechos. Antonio hace esto con un estilo literario, con mucho humor e ironía. Es una implicación total del biógrafo en el trabajo. De hecho, cuando él entregó la versión del manuscrito a Renacimiento a primeros de este año, en las pruebas aún añadió algo más».

Señala por otra parte Juan Lamillar que aún quedan varios inéditos de Antonio Rivero Taravillo, como unos libros de poesía y una novela que entregó a una editorial. «También los artículos que ha ido publicando en distintos periódicos y revistas merecen que se recojan en un volumen».

Preguntado también sobre la prosa de este autor, Lamillar dice que «cuando se escribe tanto, el fundamento era la poesía. Se dice que un buen poeta es un también un buen prosista. Antonio tenía una prosa muy cuidada y literaria que supo adaptar a los distintos géneros. Era prosa muy legible».