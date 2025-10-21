Suscríbete a
Abierta la convocatoria de la primera edición de los Premios Andalucía de la Cultura

Se otorgará 13 galardones de diferentes modalidades en reconocimiento a personas o entidades por los méritos contraídos el año anterior a la convocatoria o excepcionalmente por el conjunto de su trayectoria

La convocatoria de los Premios Andalucía de la Cultura incluye tres modalidades
ABC de Sevilla

La Consejería de Cultura y Deporte ha convocado este martes (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 202, de 21 de octubre de 2025) los I Premios Andalucía de la Cultura, en las modalidades de Arte sacro, Artes visuales, Cine y audiovisuales, ... Letras, Diseño de moda, Flamenco, Investigación cultural, Música, Teatro y artes escénicas, Patrocinio, mecenazgo y promoción cultural, Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, en dos vertientes: Bienes muebles y Bienes inmuebles, y Municipio Patrimonial de Andalucía.

