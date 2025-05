Zaragoza supera a Sevilla como cuarta ciudad de España por población

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman lo que desde hace tiempo se venía barruntando. Al menos, el 'sorpasso' se ha producido en 2024.Sevilla ha dejado ser la cuarta ciudad de España por población, siendo adelantada por Zaragoza.

Las últimas ... estadísticas publicadas por el organismo sociológico hacen referencia a la población a fecha 1 de enero de 2024. Entonces, Zaragoza contaba con 691.037 habitantes frente a los 686.741 que registraba en ese momento la capital andaluza. Esto es, la ciudad maña tenía 4.296 residentes que Sevilla, según el Censo Anual de Población publicado el Instituto Nacional de Estadística.

De esta forma, Zaragoza se coloca en la cuarta posición de un escalafón que sigue encabezando la capital de España con 3.422.416 habitantes. Barcelona (1.686.208) y Valencia (824.340) ocupan el segundo y tercer puestos. Sevilla baja al quinto, seguido de Málaga con 592.346 habitantes, cuyo crecimiento poblacional desde 2021 ha sido de 15.000 personas, frente a los escasos dos mil que refleja el ascenso de la capital andaluza.

Con el paréntesis estadístico a 1 de enero de 2022, tras la pandemia, en el que la ciudad aragonesa sufrió un retroceso poblacional de seis mil personas, que al año siguiente recuperó con creces; el partido entre Sevilla y Zaragoza viene disputándose desde hace años.

En 2021, por ejemplo, la diferencia eran tren mil habitantes aproximadamente; en 2022, subió a seis mil; en 2023, la distancia se estrechó hasta las doscientas personas; y a 1 de enero de 2024, los maños eran más que los sevillanos.

Las ventajas de los 700.000

Pero esta rivalidad demográfica por ser la cuarta capital de España aún tendrá más capítulos a tenor de lo publicado por este periódico el pasado mes de marzo. El padrón municipal (principales datos con los que se nutre el Instituto Nacional de Estadística para realizar el censo definitivo) del Ayuntamiento de Sevilla a 1 de enero de 2025 reflejaba que la población se situaba en 698.163 personas, un millar más que doce meses antes (697.233).

La ciudad se colocaba al borde de los 700.000 habitantes, frontera que todos los gobiernos municipales han intentado superar desde que hace once años se bajara de esa cifra y no se volviera a recuperar. Rebasar este umbral supondría para Sevilla un aumento de ingresos por impuestos y de las aportaciones que recibe del Estado, cuyo criterio principal para su cálculo es precisamente el de la población. Esos mayores recursos podrían invertirse en la mejora de los servicios públicos. Tras perder esa barrera hace diez años la capital de Andalucía no dejó de ser considerada «gran ciudad», pero perdió peso político y económico.

La población tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, en 2015 la bajada de habitantes supuso la pérdida de dos concejales en el Pleno, que pasaron de 33 a 31, algo que se recuperará si se superan los 700.000 habitantes.

Volviendo a la carrera entre Zaragoza y Sevilla por tomar la delantera en términos poblacionales, habría que abrir el prisma y contemplar el peso demográfico de la capital con respecto a la provincia. La capital mañana supone el 70 por ciento de los residentes en la provincia. Es decir, siete de cada diez zaragozanos reside en la capital. Mientras que la ciudad hispalense sólo representa el 35 por ciento de la provincia.

En este contexto, hay un factor a tener en consideración por su trascendencia, que es el área metropolitana de Sevilla. Mientras que en la hispalense se ha potenciado durante los últimos años la oferta residencial del Aljarafe, La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, en la aragonesa se han centrado exclusivamente en el término municipal de la capital. Sevilla ha visto en los últimos años cómo se ha agigantado su corona metropolitana.

La influencia del potencial del área metropolitana se refleja en que, junto a la capital, es la cuarta de España con 1.547.640 habitantes, mientras que el área metropolitana de Zaragoza es la séptima, con 881.038. Según los datos referidos a 2023, la mitad de habitantes entre áreas metropolitanas. Otro dato para dicha comparativa es la extensión del área metropolitana de Sevilla, que es de 1.529 kilómetros cuadrados, por 2.295 kilómetros cuadrados de Zaragoza.

El de Zaragoza no es el único 'sorpasso' que ha sufrido Sevilla con los datos del Instituto Nacional de Estadística con fecha de 1 de enero de 2024. La provincia de Alicante le arrebató la cuarta plaza en densidad de población. Así, mientras en Sevilla provincia se registraban 1.968.624 habitantes, en esta provincia valenciana residían 1.993.289 personas. A diferencia de Zaragoza, la capital alicantina sólo concentra a 358.608 del total de personas que residen en la provincia.

Como en el caso de las capitales, Madrid, Barcelona y Valencia copan los tres puestos del ranking por población. Sevilla vuelve a estar seguida por la provincia malagueña, con 1.774.701 habitantes.