Yélamo: «Apenas se sabe que los que popularizaron la radio en España fueron los hermanos Álvarez Quintero»

Antonio Yélamo Crespillo (Écija, Sevilla, 1958) ha sido jefe de informativos de la SER en Andalucía y director regional de todas las emisoras de la cadena en la comunidad andaluza. Delegado de Prisa Media en Andalucía desde hace dos años, ha sido vicepresidente de ... la Asociación de la Prensa de Cádiz y colaborado con El País y ABC. Es miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla y hace unos días recogió la Medalla de Sevilla otorgada a Radio Sevilla con motivo de su centenario.

-Radio Sevilla va a reivindicar, con motivo de la celebración de su centenario, la figura de los hermanos Álvarez Quintero. ¿Por qué?

-Queremos que este centenario no se centre sólo y exclusivamente en el pasado, que es verdad que es glorioso y potente, del que tenemos que sentirnos orgullosos. Pero también debemos de contribuir un poco a aportar algo y uno de los elementos que a mí siempre me preocupó es la labor de los Álvarez Quintero en el nacimiento de la radio en España, algo que apenas se ha dado a conocer. Hasta que María Ángeles Afuera, que fue la responsable del Servicio de Documentación y Fonoteca de de la Cadena SER, escribió un libro sobre la historia de la radio, apenas se sabía qu fueron ellos los que popularizaron la radio. La radio en sus inicios era de camaretas y de conciertos de música clásica y ya tímidamente el flamenco. Pero lo que hizo que finalmente la radio llegara al público general fue la labor de los Álvarez Quintero. Ellos fueron verdaderas estrellas del sainete y lo que hizo que finalmente todo el mundo escuchara la radio. Modestamente nosotros queremos contribuir a que aquí, precisamente en su tierra, se les reconozca debidamente. Y nuestra idea pasa por poner de manifiesto eso en primer lugar y hacer algún tipo de eventos y otras iniciativas con Los Compadres, que han hecho un documental extraordinario, una obra exquisita que yo recomiendo a todo el mundo que que lo vea, donde habla sobre la trayectoria y la figura de los Álvarez Quintero, que han tenido más trascendencia de lo que parece en el mundo de la cultura en España.

-Su figura fue marginada durante muchos años.

-Y vituperada y demonizada, muy mal considerada, incluso se les vinculó con el régimen anterior. Y en ese documental se arroja luz sobre la trayectoria de ellos y nosotros queremos desde Radio Sevilla hacerles un pequeño gran homenaje a la figura de ello y se cierre ese círculo sobre la labor que hicieron y el impulso tan decisivo que contribuyeron a dar a la radio.

-Cuenta que le llamó mucho la atención la foto que vio de los dos hermanos en la sede de Radio Madrid.

-Sí. Es una foto muy llamativa con los dos posando y el micrófono de Unión Radio. Y y yo me preguntaba qué hacían los Álvarez Quintero con el micrófono de Unión Radio. Alguien me lo explicaba ligeramente y toda mi obsesión era traerme ese cuadro aquí a Sevilla. Finalmente lo conseguí y nosotros nos quisimos sumar ya a el año pasado a los homenajes a Álvarez Quintero y Radio Sevilla cedió ese esa foto al Museo de los Álvarez Quintero, allí en en su ciudad natal, Utrera. El cuadro estaba en una zona noble de Radio Madrid y que esté en su propia casa en Utrera me parece un gesto extraordinario. Creo que estamos obligados a hacerlo como gente de la radio para definir también como andaluz y sevillano.