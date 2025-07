Westcol va a este conocido asador del Aljarafe con la camiseta del Sevilla y el dueño le regala una del Betis: «Te la tienes que poner cuando ganes»

No son pocas las anécdotas que están dejando las horas previas a La Velada del Año 5 que se celebra este sábado 26 de julio en Sevilla. Y es que antes de que dé inicio este evento organizado por Ibai Llanos en el Estadio de la Cartuja, los diferentes protagonistas han ido llegando a la capital hispalense y están dejando imágenes de lo más peculiares. Sin ir más lejos, se pudo ver a Aitana y a Plex en la calle Betis, en plena Velá de Santa Ana, tras salir del restaurante La Casa de María. Ahora bien, otra imagen que ha dejado esta previa de la quinta edición de La Velada del Año ha sido la de Westcol con una camiseta retro del Sevilla FC.

Con una de las indumentarias más míticas de la historia del club hispalense, la blanca con franjas rojas en las mangas y el logo de 'Bukta'. Así fue como apareció el streamer colombiano a la entrevista con ABC de Sevilla, junto a The Grefg, su oponente en el séptimo y último combate de La Velada del Año 5. «Me la regalaron ayer y me la puse. Todo el mundo la está mirando mucho», dijo para este medio. Posteriormente, durante el pesaje, al ser preguntado por Ibai, Westcol añadió que esa camiseta «es muy bonita, me la regalaron. Es la que usó Maradona. ¿Si me está dando fuerzas? Yo creo que, de pronto, me da un poder«. Pero no quedó ahí, pues este youtuber salió por la ciudad con la camiseta sevillista y pronto descubrió el ambiente futbolero que se vive a raíz de la rivalidad entre el Sevilla y el Betis.

Westcol, vestido con la camiseta del Sevilla, recibe de regalo otra del Betis

También vestido con la camiseta del Sevilla, Westcol acudió a Bodegas Aljarafe, un conocido restaurante que se encuentra en Castilleja de la Cuesta. Hasta allí fue el streamer, junto al cantante Arcángel, para saborear las que, según les habían dicho, son las mejores carnes de Sevilla.

Antonio Vázquez, dueño del negocio, le tenía preparada una sorpresa al youtuber colombiano: «Aquí vienen jugadores, todos los del Betis y los del Sevilla. De hecho, Sevilla es característica porque tiene dos equipos de fútbol. Y da la casualidad de que tengo muy buenos íntimos, como el capitán del Sevilla, un club que tiene todos mis respetos, pero luego está el Betis, que es mi equipo. Entonces, cuando te he visto entrar por la puerta, me ha dado una cosita por la barriga, como sevillano, que digo 'a este hombre hay que darle una camiseta del Betis'«.

Fue entonces cuando el dueño de Bodegas Aljarafe le regaló a Westcol una camiseta del Betis «para que tú te la lleves de recuerdo». Mientras observaba cómo le quedaría la elástica verdiblanca, colocándosela por encima de la del Sevilla, Arcángel le dijo que «ya tú tienes tu ropa para entrar. Cuando ganemos, esa es tu camisa para bajarnos del ring. Una del Betis«. Dicho eso, Antonio Vázquez añadió que »tu triunfo se va a celebrar aquí por todo lo alto. Y vendrán jugadores del Betis y alguno del Sevilla«.