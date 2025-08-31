Vuelven a pintar el grafiti de SFDK que eliminó el Ayuntamiento de Sevilla en Pino Montano Los vecinos, que fueron quienes solicitaron que se retirara hace algo más de un año, se ha encontrado con la reaparición de la firma del mítico grupo en la misma fachada de la que fue borrada

Sólo unos días después de que las redes sociales denunciaran la retirada del grafiti con la firma del mítico grupo SFDK en el barrio de Pino Montano, la pintada ha vuelto a aparecer en la misma fachada de la que fue retirada por los operarios del Ayuntamiento de Sevilla. Este fin de semana, los vecinos del barrio, que fueron los mismos que solicitaron en su día al Consistorio la retirada del mural, se han encontrado con la sorpresa de la aparición de este repinte. Según las fuentes consultadas por este periódico, la pintada se ha producido de madrugada y durante este fin de semana, sin que se sepa por el momento quién o quiénes son los autores de la misma.

La polémica al respecto de este grafiti se inició esta misma semana, cuando un 'tiktoker' denunció en su perfil en redes sociales que se había eliminado esta pintada del muro de la plaza Ascensoristas del barrio de Pino Montano en el que se encontraba. Poco después, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla informaban de que la limpieza por parte de la unidad antigrafiti se había producido en el mes de junio de 2024, es decir, hace más de un año, sin que hasta ahora se hubieran producido quejas al respecto. De hecho, insistían en que fueron los propios vecinos de la zona los que presentaron la petición de que se eliminara esta firma del dúo de raperos donde se situaba.

Tras las críticas suscitadas en algunos sectores, que fueron aprovechadas por el PSOE para reclamar al gobierno municipal «un plan de protección de para grafitis históricos e icónicos con criterios claros», el Ayuntamiento de Sevilla se puso en contacto con Zatu y Óscar Sánchez, los componentes de este histórico grupo de raperos sevillanos para aclarar lo ocurrido. Ambos, que incluso desconocían que la pintada siguiera estando en el mismo muro en el que se realizó para servir como escenario de fotos y vídeos de algunos de sus trabajos, recibieron todos los detalles por parte del gobierno local, que incluso se comprometió públicamente a realizar otro en un lugar del barrio de Pino Montano para homenajear a estos raperos.

Sin embargo, y antes de que el Consistorio haya podido cumplir con su compromiso público de recuperar este grafiti, el muro del edificio de la plaza Ascensoristas de Pino Montano ha amanecido este fin de semana con una pintada que pretende asemejarse a la que fue borrada hace algo más de un año y en la que puede observarse claramente la firma de SFDK. Fuentes municipales consultadas por ABC de Sevilla han preferido guardar silencio ante este hecho, insistiendo en su propuesta de retomar el homenaje al dúo de raperos en otro lugar del barrio y en común acuerdo con los vecinos. Por ahora se desconoce si es intención de la unidad antigrafiti volver a retirarlo a lo largo de los próximos días.