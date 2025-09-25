Vuelven Los Compadres a la web de ABC de Sevilla: nuevo episodio de 'Eso es asín' a partir de las 13.00 horas No te pierdas la viñeta audiovisual que Rafi y Fali han preparado para la vuelta a la rutina tras las vacaciones

Tras unas merecidas vacaciones en el mes de agosto, Los Compadres vuelven a partir de las 13.00 horas a la web de ABC de Sevilla y en el canal de YouTube del periódico con un nuevo episodio de la viñeta audiovisual 'Eso es asín', en la que retoman el curso debatiendo sobre los temas más variopintos como las redes sociales, la inteligencia artificial, la política o los influencers, por supuesto desde el particular punto de vista de Rafi y Fali, 'Los Compadres'.

Desde su rincón favorito en los veladores del EME, y con su versión más canalla, desmenuzan aquello de lo que se habla en las barras de los bares. Así que, porque si lo dice el ABC, 'Eso es asín', prepárate para reír y reflexionar con Rafi y Fali a partir de las 13:00 horas en la web de ABC de Sevilla. Tic tac, tic, tac...