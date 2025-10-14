Suscríbete a
ABC Premium

Vuelve a Sevilla el mercadillo temporal con camisetas de fútbol a 9 euros

Además, se podrán adquirir camisas, vaqueros o cazadoras, entre otras muchas más prendas

Antonio Hierro echa el cierre en la Alcaicería de la Loza: «Trataba a mis clientes igual que a mis costaleros»

La histórica tienda Velasco de Sevilla se transforma: este es el nuevo local que abrirá

Uno de los espacios efímeros de Billy´s
Uno de los espacios efímeros de Billy´s ABC
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Conseguir camisetas de fútbol a nueve euros será posible el próximo fin de semana en Sevilla, ya que la tienda vintage Billy's hará una parada en su tour en la capital hispalense.

Desde el viernes 17 de octubre hasta el domingo 19 ... de octubre, el Club Victoría, ubicado en la calle Puerta del Osario número 14, acogerá este 'outlet'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app