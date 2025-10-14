Vuelve a Sevilla el mercadillo temporal con camisetas de fútbol a 9 euros

Conseguir camisetas de fútbol a nueve euros será posible el próximo fin de semana en Sevilla, ya que la tienda vintage Billy's hará una parada en su tour en la capital hispalense.

Desde el viernes 17 de octubre hasta el domingo 19 ... de octubre, el Club Victoría, ubicado en la calle Puerta del Osario número 14, acogerá este 'outlet'.

En este espacio, se podrán adquirir todo tipo de prendas y de todos los estilos. Además de camisetas de fútbol se podrán encontrar vaqueros, chaquetas, camisas, entre muchas otras piezas de vestuario. Prendas de ropa para todos los gustos y estilos El horario de apertura será desde las 11 horas hasta las 21 horas de la noche, durante los tres días de duración. Por su parte, los veinte primeros asistentes de cada jornada recibirán un regalo.

