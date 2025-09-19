Suscríbete a
Vueling ofrece vuelos para viajar desde Sevilla desde 15 euros hasta marzo a estos destinos

La promoción estará disponible durante los próximos días de septiembre

Imagen de un avión de Vueling en el aeropuerto de Sevilla
Imagen de un avión de Vueling en el aeropuerto de Sevilla ABC
El aeropuerto de Sevilla ha superado los 5,5 millones de pasajeros en lo que va de 2025, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento se debe en gran medida al tirón del verano, con las vacaciones y las idas y venidas de personas que han elevado la demanda de vuelos.

Aun así, no todo depende de la temporada alta. Las promociones de las aerolíneas también contribuyen a mantener el tráfico de pasajeros durante el resto del año. Un ejemplo es la última campaña de Vueling, que ha lanzado vuelos desde Sevilla a precios reducidos para los próximos meses.

Destinos para los que Vueling ofrece vuelos desde Sevilla desde 15 euros hasta marzo

Y es que Vueling ha puesto en marcha una promoción con billetes desde 15 euros para viajar desde Sevilla durante los próximos meses. La oferta estará disponible hasta el 24 de septiembre y permite reservar vuelos para fechas comprendidas hasta el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas; entre los destinos incluidos destacan varias opciones.

Destinos desde Sevilla que entran en la promoción de Vueling

  • Mallorca

  • Lanzarote

  • Santiago de Compostela

  • Fuerteventura

  • Bilbao

  • Londres

  • Gran Canaria

  • Barcelona

  • Tenerife

  • París

Vuelos a destinos como estos, a precios reducidos, suponen una oportunidad para quienes quieran organizar escapadas este otoño o planificar viajes de cara al invierno y la próxima primavera.

Además, Vueling ha lanzado un incentivo adicional para los miembros de su programa de fidelización. Concretamente, los socios del Vueling Club podrán acceder hasta el 24 de septiembre a un 25% de descuento en determinadas rutas si abonan total o parcialmente los billetes con Avios, siempre que se trate de vuelos directos operados por la aerolínea y para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.

