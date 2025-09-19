Vueling ofrece vuelos para viajar desde Sevilla desde 15 euros hasta marzo a estos destinos
La promoción estará disponible durante los próximos días de septiembre
Vueling cubrirá el espacio de Ryanair con vuelos a Tenerife Norte y Santiago desde Sevilla y Málaga
Pedro Sánchez excluye al aeropuerto de Sevilla del plan de ampliaciones de Aena 2027-2031
El aeropuerto de Sevilla ha superado los 5,5 millones de pasajeros en lo que va de 2025, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento se debe en gran medida al tirón del verano, con las vacaciones y las idas y venidas de personas que han elevado la demanda de vuelos.
Aun así, no todo depende de la temporada alta. Las promociones de las aerolíneas también contribuyen a mantener el tráfico de pasajeros durante el resto del año. Un ejemplo es la última campaña de Vueling, que ha lanzado vuelos desde Sevilla a precios reducidos para los próximos meses.
Destinos para los que Vueling ofrece vuelos desde Sevilla desde 15 euros hasta marzo
Y es que Vueling ha puesto en marcha una promoción con billetes desde 15 euros para viajar desde Sevilla durante los próximos meses. La oferta estará disponible hasta el 24 de septiembre y permite reservar vuelos para fechas comprendidas hasta el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas; entre los destinos incluidos destacan varias opciones.
Destinos desde Sevilla que entran en la promoción de Vueling
-
Mallorca
-
Lanzarote
-
Santiago de Compostela
-
Fuerteventura
-
Bilbao
-
Londres
-
Gran Canaria
-
Barcelona
-
Tenerife
-
París
Vuelos a destinos como estos, a precios reducidos, suponen una oportunidad para quienes quieran organizar escapadas este otoño o planificar viajes de cara al invierno y la próxima primavera.
Además, Vueling ha lanzado un incentivo adicional para los miembros de su programa de fidelización. Concretamente, los socios del Vueling Club podrán acceder hasta el 24 de septiembre a un 25% de descuento en determinadas rutas si abonan total o parcialmente los billetes con Avios, siempre que se trate de vuelos directos operados por la aerolínea y para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete