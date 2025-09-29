Suscríbete a
El vuelco de una furgoneta en Bellavista provoca retenciones en la autopista A-4 hacia Cádiz

Han sido atascos de hasta tres kilómetros desde primera hora de la mañana

Retenciones kilométricas en la SE-30 y la A-49 por un accidente en Castilleja de la Cuesta

Retenciones en la carretera
S. I.

Sevilla

El vuelco de una furgoneta registrado este lunes en la autopista A-4, a la altura de Bellavista y en sentido Cádiz, ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros desde primera hora de la mañana, aunque no se han producido heridos.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de 'X', el accidente ha complicado la salida de la capital hispalense. Por su parte, fuentes de los Servicios de Emergencias 112 han confirmado a esta agencia que el accidente se ha producido en el kilómetro 549.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que han atendido la incidencia y trabajan para restablecer la circulación en la zona.

