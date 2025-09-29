tráfico
El vuelco de una furgoneta en Bellavista provoca retenciones en la autopista A-4 hacia Cádiz
Han sido atascos de hasta tres kilómetros desde primera hora de la mañana
Retenciones kilométricas en la SE-30 y la A-49 por un accidente en Castilleja de la Cuesta
El vuelco de una furgoneta registrado este lunes en la autopista A-4, a la altura de Bellavista y en sentido Cádiz, ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros desde primera hora de la mañana, aunque no se han producido heridos.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de 'X', el accidente ha complicado la salida de la capital hispalense. Por su parte, fuentes de los Servicios de Emergencias 112 han confirmado a esta agencia que el accidente se ha producido en el kilómetro 549.
📢🔴En Sevilla, un accidente complica la salida de la capital hispalense, por la A-4, en Bellavista.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 29, 2025
➡️Sentido Cádiz.
➡️Genera 3 kilómetros de retenciones. pic.twitter.com/sWom57V7tO
Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que han atendido la incidencia y trabajan para restablecer la circulación en la zona.
