Vox Sevilla exige al gobierno local que reconsidere la Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja Desde la formación catalogan la medida de discriminatoria para las familias humildes que no pueden comprarse un coche que contamine menos

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido al gobierno municipal que reconsidere la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implantada en la Isla de la Cartuja de Sevilla tras el aluvión de sentencias judiciales en contra emitida por los Tribunales Superiores de Justicia de cinco comunidades autónomas.

Peláez, ha recordado que «uno tras otro, los altos Tribunales de Justicia han anulado hasta ocho Zonas de Bajas Emisiones de otras tantas ciudades españolas a través se sentencias que vienen a dar la razón a VOX en todos sus términos. Los tribunales coinciden en que este tipo de espacios restringidos a la circulación son discriminatorios para las clases humildes que no pueden comprarse un coche menos contaminante y por malinterpretar la normativa europea y el carácter restrictivo de la medida sobre la libertad de movimientos de la ciudadanía».

«Desde VOX vamos a seguir insistiendo en la necesidad de derogar esta medida absolutamente injusta por la que ya han sido sancionados miles de conductores, con una media de dos mil multas al mes desde que se implantó la medida el uno de julio de 2024. En Sevilla caben dos medidas, una es la rectificación política en la que desde VOX venimos insistiendo y la segunda es que sea anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía«.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha recordado que el pasado mes de mayo el gobierno de José Luis Sanz aprobó una moción de VOX para revisar la Zona de Bajas Emisiones «pero hasta el momento no tenemos noticia de modificación alguna. Lo único cierto es que los tribunales se están pronunciando uno tras otro mientras las multas se acumulan, del orden de unas 20.000 sanciones impuestas en la Cartuja, con el añadido de que, si se produce una sentencia en contra, la posibilidad de que haya que devolver hasta cuatro millones de euros».

Peláez ha considerado, por último, que la «Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja tiene los días contados, y cuanto más tiempo perdure, mayor puede ser el daño que se cause a los sevillanos, a las arcas municipales y que podría supeditar incluso los presupuestos del Ayuntamiento de cara a 2026».