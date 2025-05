Vox muestra su rechazo a la Medalla de Sevilla a Alfredo Sánchez-Monteseirín: «Su gestión no merece dicha distinción»

El pleno municipal extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el listado completo de todas las personas y entidades que recibirán este año la Medalla de la Ciudad, distinción que otorga la capital hispalense para reconocer el trabajo y la dedicación de todos los galardonados en cada una de las categorías que se reconocen.

Eso sí, lo ha hecho no sin alguna pega y crítica a alguno de los agraciados. Todo iba en consonancia con los propuestos hasta que el grupo parlamentario Vox expresó su disconformidad con la concesión de una de las Medallas de la Ciudad al ex alcalde socialista Alfredo Sánchez-Monteseirín, que estuvo 12 años al frente del consistorio hispalense.

Recordaba Cristina Peláez las palabras de Alejandro Rojas Marcos cuando renunció a dicha distinción, que le iba a entregar precisamente Monteseirín, señalando que «no aceptaba que se le otorgue la medalla por el hecho de ser alcalde, sino por méritos bien merecidos». De esta manera, la portavoz de Vox consideraba que «su gestión (la de Monteseirín) no sería merecedora de dicha distinción. Estos honores deben reflejar contribuciones positivas. No convirtamos en ordinario, lo que es extraordinario».

Evidentemente, estas palabras recibieron la respuesta del PSOE, con un Antonio Muñoz que señalaba a la edil de Vox que «ha tenido usted una intervención muy poco elegante y muy poco afortunada. A nosotros tampoco nos agradan algunas condecoraciones, pero hay que poner hoy más lo que nos une que lo que nos diferencia».

Reproche del número de reconocimientos concedidos

También mostró su disconformidad el PSOE con el número de reconocimientos concedidos, manifestando a través de Antonio Muñoz que «habría que rebajar el número de reconocimientos, para no devaluar esta fecha. No debemos permitir que ningún interés particular se cuele por un resquicio de esta tarea de reconocimiento. Toda la corporación o la gran mayoría debe estar de acuerdo en que la merezca. Esas medallas no son para sacar pecho por ningún grupo, sino por parte de Sevilla a sus ciudadanos y entidades».

Antonio Muñoz recibió respuesta inmediata por parte del Partido Popular, que le recordaba que, en su último mandato, concedió 32 reconocimientos, separados en 29 medallas, dos hijos predilectos y un hijo adoptivo.