Suscríbete a
ABC Premium

¿Dónde viven los menores de 35 años en Sevilla?

Los jóvenes, que apenas representan el 10% de los compradores de vivienda en la capital hispalense, eligen zonas como la Este o Cerro-Amate

Una pareja menor de 35 años tarda casi 10 años en ahorrar para la entrada de una vivienda en Sevilla

Obras en una promoción de Palmas Altas
Obras en una promoción de Palmas Altas manuel olmedo
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los compradores en Sevilla tienen de media 46 años. Esto es fruto de la poca capacidad de ahorro que tienen los jóvenes en la actualidad, que en normas generales están fuera del mercado inmobiliario. Los menores de 35 apenas suponen el 10% de los compradores ... en la capital hispalense según los datos del portal estadístico del notariado. Ante ello la periferia se rige como principal opción. Barrios como la zona Este, el distrito Norte o Cerro-Amate son los más habituales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app