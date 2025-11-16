¿Dónde viven los menores de 35 años en Sevilla?

Los compradores en Sevilla tienen de media 46 años. Esto es fruto de la poca capacidad de ahorro que tienen los jóvenes en la actualidad, que en normas generales están fuera del mercado inmobiliario. Los menores de 35 apenas suponen el 10% de los compradores ... en la capital hispalense según los datos del portal estadístico del notariado. Ante ello la periferia se rige como principal opción. Barrios como la zona Este, el distrito Norte o Cerro-Amate son los más habituales.

«La capacidad de compra de los jóvenes viene decreciendo en los últimos años, hasta el punto de que ya no representan un colectivo significativo en el volumen de operaciones. Muchos de ellos carecen del ahorro suficiente, y los que lo consiguen se enfrentan a un mercado de altos precios. Por eso priorizan el alquiler sobre la compra, en muchos casos incluso compartiendo piso, y quienes compran imponen el criterio del coste por encima de la ubicación, los metros cuadrados o incluso el estado de conservación», explica Carlos Banqueri, director de expansión de Redpiso en Sevilla.

Con precios que rondan incluso los 225.000 euros para inmuebles de 90 metros cuadrados, un comprado joven con un salario medio de unos 20.000 brutos anuales ve como imposible plantearse la opción de comprar. «Para un inmueble así el comprador necesitaría entre 45.000 y 67.500 euros solo para afrontar la entrada y los gastos asociados«, afirman desde la inmobiliaria. Es por ello que el requisito de ahorro previo se ha convertido en el principal obstáculo para los jóvenes sevillanos.

El requisito del ahorro previo se ha convertido en el principal obstáculo para los menores de 40 años. Con un salario medio que ronda los 20.000 euros brutos anuales, este colectivo percibe la compra de vivienda como una meta lejana. Por todas esas razones, se está redefiniendo la demanda joven, desplazándose hacia zonas donde los precios resultan más asumibles. «Los jóvenes tienen la sensación de que se están quedando fuera del mercado, y eso genera una gran incertidumbre a medio plazo», añade Banqueri.

Viviendas protegidas

Esta limitación es la que hace que se vean obligados a buscar barrios donde el metro cuadrado esté por debajo de la media, que se sitúa ya en 2,500 euros. Estas son áreas de la zona Este, Cerro-Amate o determinados puntos del distrito Norte, así como barrios nuevos como puede serPalmas Altas donde abundan promociones de viviendas protegidas. Destacan las VPL, una modalidad de vivienda diferente a las VPO, que son adjudicadas mediante sorteo. Para el régimen en venta de precio limitado se debe estar inscrito también en el registro de demandantes de vivienda y los ingresos de la unidad familiar inicialmente no deben superar 5,5 veces el IPREM, entre otros requisitos. Actualmente figuran inscritos como 'demandantes de vivienda protegida' (no como compradores) 11.454 menores de 35 años en el registro de Emvisesa. La empresa pública de vivienda fomenta mayoritariamente la construcción de promociones en régimen de alquiler. En cuanto a las que serán puestas a la venta son las promociones que se proyectan en Palmas Altas, el Pítamo, Cruz del Campo y Su Eminencia. Otra de las zonas que acumula más compradores jóvenes es Entrenúcelos, entre Sevilla y Dos Hermanas.

«El acceso a las zonas más céntricas sigue siendo complicado; por esos importes, las opciones suelen limitarse a viviendas antiguas, sin ascensor o con necesidad de reforma«, detallan desde Redpiso.