Una historia de sevilla

La virgen sevillana que bautizó Buenos Aires, la capital de Argentina

El 2 de febrero de 1536, el granadino Pedro de Mendoza fundó en la orilla meridional del Río de la Plata el Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, germen de la actual Buenos Aires. Lo que pocos saben es que el nombre de aquella ciudad no nació en América, sino en Sevilla

Imagen de la Virgen del Buen Aire en la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla, antigua sede de la Universidad de Mareantes, cuya advocación marinera daría nombre a la ciudad de Buenos Aires j. Pozuelo
Jesús Pozuelo

Jesús Pozuelo

Pocos saben que el nombre de la ciudad de Buenos Aires nació en Sevilla: procedía de la devoción marinera a la Virgen del Buen Aire, advocación llegada desde Cerdeña y arraigada entre los navegantes del Guadalquivir, que décadas después darían forma ... a una cofradía, hospital y escuela de mareantes en Triana. Su imagen barroca puede admirarse hoy en la capilla del Palacio de San Telmo, sede de la Universidad de Mareantes tras su traslado desde Triana en el siglo XVII.

