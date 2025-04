La Virgen de la Candelaria ya tiene una plaza con su nombre en la entrada de los Jardines de Murillo de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado la rotulación de la plaza María Santísima de la Candelaria en el acceso oeste de los Jardines de Murillo, lugar emblemático del paso de esta hermandad cada Martes Santo y que recibe desde ahora este nombre gracias a la aprobación del Pleno Municipal.

En este sentido, el alcalde y hermano de la corporación, ha destacado «el inmenso honor de formar parte de este acto en el que nombramos a un espacio emblemático de la ciudad con el nombre de «María Santísima de la Candelaria».

Desde hoy, esta entrada de los Jardines de Murillo desde la Calle San Fernando llevarán el nombre de la dolorosa de San Nicolás, la que cada Martes Santo ilumina este paraísoverde y patrimonial de la ciudad con la luz de su candelería»

«Y es que los Jardines de Murillo y la Candelaria no se entenderían el uno sin el otro. Un espacio que hace a la cofradía y una cofradía que inunda este espacioconvirtiéndolo cada Semana Santa en uno de los grandesmomentos de esta celebración. Desde hoy se cumple un nuevo sueño para todos mishermanos de la Candelaria, entre los que me incluyo. Porque me considero un nazareno más de San Nicolás, un sevillano revestido con la túnica blanca de nuestros padres y abuelos, como el mío; que me llevaba agarrado de sumano delante de ella cada Martes Santo hasta que el cansancio se apoderaba de mi y acababa dormido en brazos de mis padres», ha señalado Sanz.

Por todo ello, el alcalde ha destacado que «hoy Sevilla es un poco más candelaria y hoy nuestra ciudad, la más hermosa del mundo, suma a su callejero el nombre de una devoción centenaria que nos devuelve a San Nicolás y que tendrá como culmen este Martes Santo, cuando el palio azul y plata recorra estos espacios a los sones de la Banda de la Cruz Roja, precedida de cientos de nazarenos blancos. Enhorabuena a todos mis hermanos de la Candelaria por este sueño que cumplimos hoy».