Villamarín, no para siempre

La sirena emitió tres pitidos de aviso al filo de las seis de la tarde del 6 de junio de 1980 y el estruendo sordo, potente, como un rugido telúrico, se oyó al final de la Palmera: había caído, reducida a escombros, la ... tribuna de fondo en una voladura controlada que tenía que dar paso a la remodelación del estadio Benito Villamarín con vistas a acoger partidos del Mundial 82.

Algunos aficionados infatigables habían comprobado a distancia prudencial cómo caía la vieja gradona del Stadium de la Exposición del 29 y el tráfico se desvió en evitación de proyecciones que pudieran dañar a los vehículos. Todo había salido según lo previsto y el presidente, Juan Manuel Mauduit, avanzaba la inminencia de la demolición de la tribuna baja de preferencia, salvando el voladizo: «Vamos un poco contra reloj y no podemos perder tiempo».

La licencia se había demorado y a Antonio Tenorio, el conserje con vivienda estable en la zona de preferencia, se le habilitó una «roulotte» en los bajos del gol sur para que pudiera cumplir su palabra de bético apasionado: «A mí no me saca nadie del estadio, sólo saldré de aquí, y no por mi voluntad, cuando me lleven al cementerio». Se fijó el 18 de junio para la segunda voladura. Pero el Betis no contaba con un imponderable que se le escapaba: estalló una huelga en el sector de la construcción justo el día antes de la demolición y todo se quedó parado.

ARCHIVO ABC

El club registró entonces el ofrecimiento de albañiles béticos para trabajar en la remodelación del estadio. «Independientemente de manifestar su solidaridad con los compañeros, ellos consideran que las obras del Betis deben terminarse antes de comenzar la temporada y, si pararan, su equipo no podría jugar los partidos de Liga en su terreno. De ahí su decisión». Pero el esquirolaje, convenientemente disfrazado de amor a los colores, no llegó a producirse.

Tres semanas después, metidos ya en julio, la directiva verdiblanca hizo de hombre bueno sentando a la mesa de negociación a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y a la empresa Dragados y Construcciones. El histórico líder de CC.OO., Eduardo Saborido, se sinceraba en ABC sobre el inicio de la Liga en Heliópolis: «Eso es lo que queremos casi todos, por no decir todos. Ten en cuenta, además, que la mayoría de los albañiles son béticos». Y ante la cuestión del periodista sobre sus colores futbolísticos, respondía sin tapujos: «¿Yo?, sí. Y tengo un hijo que es un bético rabioso».

Tres semanas perdidas Estalló la huelga de la construcción y se paró la obra hasta que se firmó el acuerdo en la sede social del club bético

Finalmente, el viernes 4 de julio a las ocho de la mañana, tras catorce horas de negociación ininterrumpida, llegó el acuerdo: «Reunidos en la sede social del Real Betis Balompié las centrales sindicales CC.OO. y UGT con la organización empresarial Gaesco, con el objeto de encontrar una salida al actual conflicto del sector de la construcción de la provincia de Sevilla, ambas partes llegan al acuerdo…». En un folio, los siete puntos pactados.

El 10 de julio de 1980, a las siete de la tarde, volaba por los aires la tribuna baja de preferencia y, con ella, la historia del viejo campo de la Exposición del 29. Hace 45 años, muy pocos hubieran entendido, y no sólo por el adverbio en inglés, lo de 'Villamarín forever'.