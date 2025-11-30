Vídeo | La Feria de Sevilla y la Semana Santa 'se cuelan' en el mapping de la Plaza de San Francisco de Sevilla

La Plaza de San Francisco vuelve este año a ser uno de los enclaves de referencia en la Navidad de Sevilla ya que acoge la proyección del mapping titulado 'Acordes de Sevilla'.

Se trata en esta ocasión de un espectáculo de luces, vídeo y ... sonido sobre la fachada del Ayuntamiento inspirado en tres grandes efemérides de la ciudad: los 150 años de la ópera 'Carmen', los 100 años de la marcha 'Estrella Sublime' y los 50 años del grupo Triana.

El estreno ha tenido lugar este sábado 29 de noviembre tras el acto del encendido de las luces de Navidad y las proyecciones continuarán hasta el lunes 5 de enero. El montaje que tiene una duración de unos 14 minutos se proyectará cada 30 minutos.

Qué se ve en el mapping

En la proyección se pueden observar referencias a los eventos más emblemáticos de Sevilla. La Semana Santa tiene su reflejo con la silueta de un palio bajo una lluvia de pétalos a los sones de 'Estrella Sublime'. Las alusiones a la Feria de Sevilla se dibujan con casetas de toldos de rayas blancas y rojas y blancas y verdes, coches de caballos y una pareja bailando.

El horario del mapping es desde las 18,30 horas hasta las 23,00 horas, aunque en el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero los pases se ampliarán hasta las 00,30 horas.

Mapping de la plaza de San Francisco de Sevilla 2025 Dónde: fachada del Ayuntamiento de Sevilla.

Dirección : plaza de San Francisco, 2.

Cuándo : del 29 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

Horario : de 18,30 a 23,00 horas, excepto los miércoles 24 y 31 de diciembre y el lunes 5 de enero hasta las 0:30 horas. Pases cada 30 minutos.

Precio: entrada gratuita.

Igualmente, este año regresa 'Navigalia', el «exitoso» espectáculo del Río, con 'Misión regalo', un «bonito cuento de Navidad» con Sevilla como protagonista, que podrá disfrutarse a partir del 18 de diciembre.

Este año Sevilla cuenta con la «mayor iluminación de su historia«, con 304 calles y plazas iluminadas en todos los distritos, lo que supone un nuevo récord con respecto a años anteriores. Por otra parte, la ciudad cuenta con 32 árboles luminosos en la avenida de la Constitución, el «mayor Belén iluminado de España» a los pies de San Telmo. En concreto, el horario del encendido durante estos días será desde las 18,30 hasta las 00,00 horas. Los días especiales, como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará hasta las 01,00 horas.