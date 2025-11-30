Vídeo | La Feria de Sevilla y la Semana Santa 'se cuelan' en el mapping de la Plaza de San Francisco de Sevilla

Suscríbete a
El mapping de la plaza de San Francisco recrea una caseta de la Feria de Sevilla
Mercedes Jiménez Sánchez

La Plaza de San Francisco vuelve este año a ser uno de los enclaves de referencia en la Navidad de Sevilla ya que acoge la proyección del mapping titulado 'Acordes de Sevilla'.

Se trata en esta ocasión de un espectáculo de luces, vídeo y ... sonido sobre la fachada del Ayuntamiento inspirado en tres grandes efemérides de la ciudad: los 150 años de la ópera 'Carmen', los 100 años de la marcha 'Estrella Sublime' y los 50 años del grupo Triana.

