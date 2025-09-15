Viajar gratis en Tussam será posible en septiembre: este es el día en el que no hay que pagar

Los sevillanos tendrán la oportunidad de moverse por la ciudad sin coste alguno en transporte público. A finales de septiembre, Tussam abrirá sus autobuses y el tranvía de forma gratuita para celebrar el Día sin Coche, una jornada enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad.

Un gesto para fomentar el transporte público

La gratuidad se aplicará en todas las líneas de autobuses urbanos y en el tranvía, de manera que ningún usuario deberá validar título de viaje durante la jornada.

La jornada gratuita del 22 de septiembre se enmarca en esa estrategia: mostrar las ventajas del transporte público y acercarlo a quienes todavía no lo usan de manera habitual. Además, coincide con ser lunes, por lo que serán muchos los sevillanos y turistas que se beneficien del día gratuito.

El año pasado, este evento tuvo lugar el domingo, por lo que no fueron muchos los que pudieron aprovechar el viaje sin coste. Aún no ha trascendido si tendrán que pasar el bonobús o si simplemente será válido con subir al vehículo.

La empresa municipal de transportes cumple 50 años de servicio a la ciudad. En este aniversario, el Ayuntamiento asegura que seguirá apostando por mejorar sus prestaciones para convertirlo en un sistema cada vez más competitivo frente al vehículo privado.

Semana Europea de la Movilidad

Además de esta acción, el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado una programación especial de actividades del 16 al 22 de septiembre. La cita pretende concienciar sobre la importancia de reducir el uso del vehículo privado y poner en valor opciones alternativas como la bicicleta, los desplazamientos a pie o el transporte público.

En ediciones anteriores, la Semana Europea de la Movilidad ha tenido una notable acogida, consolidándose como una referencia en materia de sostenibilidad urbana.