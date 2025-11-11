Otra vez, sí otra vez

Es llegar los polvorones a los supermercados y empezar la policía local a repartir turrón del duro. Otra vez el Plan de Navidad en el aire. No duden de que pronto habrá una solución a golpe de talonario. El año pasado, con la Magna, salió ... a 500 euros la guardia. Y así será hasta que haya una solución por parte del Ayuntamiento para adecuar la plantilla a las necesidades de la ciudad y evitar que un policía que toma posesión de su plaza aquí no la deja al otro día para irse a su pueblo. Si los jueces ya han advertido que la solución no puede ser endosar un sobrecoste anual no presupuestado para pagar horas extras que se consumen en mayo, habrá que apoyarse en los jueces para lograr una solución definitiva.

