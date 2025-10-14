Un verano para vivir el sueño americano
Cientos de universitarios sevillanos deciden cada año participar en el programa 'Work and Travel' trabajando en resorts y parques de atracciones estadounidenses
Vivir el sueño americano es algo a lo que cada vez más sevillanos se animan; aunque sea durante el verano. El programa 'Work and Travel' recibe cada mes de junio a estudiantes que deciden marcharse a trabajar a Estados Unidos durante tres meses. Promovido ... por el Departamento de Estado americano, se creó en los años sesenta con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre los jóvenes. Mediante el visado J1 miles de universitarios viajan a Estados Unidos para trabajar durante 10 semanas en parques de atracciones, parques nacionales, resorts y tiendas. Este visado les permite permanecer 30 días más en el país para viajar una vez terminan su periodo laboral.
Patrick Martínez, uno de los fundadores de Travelingua; agencia que cada año manda a más de mil españoles a trabajar América, explica a este periódico que Sevilla está alcanzando a Madrid -históricamente donde más interesados había- en número de universitarios que deciden vivir esta experiencia. Este pasado verano de los 1.300 que han participado en el programa 'Work and Travel' gestionados por la empresa que dirige, 250 eran sevillanos. Un número que como indica, «va en aumento». Este 'boom' lo explica tanto en el grado de satisfacción que por lo general tiene el programa; donde además la experiencia y el boca a boca funcionan como efecto llamada, así como por el convenio que tienen con la Universidad de Sevilla. Este mismo martes han organizado tres charlas informativas en diferentes facultades para que sus alumnos conozcan el programa.
Los interesados en participar, que deben empezar a gestionarlo con mucha antelación (octubre y noviembre del año anterior), ya que los destinos se agotan con rapidez, pagan una tarifa que ronda los 2.000 euros -depende de la agencia- con la que ellos les gestionan la tramitación del seguro sanitario, visado, así como ponerle en contacto con una persona en destino que funciona como benefactor durante la estancia. Durante el verano recuperan la inversión inicial y tienen la oportunidad de conocer el país. Los trabajos son mayoritariamente físicos desde lavar platos, asegurar los cinturones en una atracción hasta trabajar como socorrista. De sus experiencias, entrevistadas por este periódico destacan que se «trabaja mucho, más de lo que se puede pensar en un primer momento», aunque por otra parte se gana un muy buen salario en comparación con trabajo similar de verano en España. La moda de querer participar en esta experiencia la atribuyen al 'boca a boca', las redes sociales y la percepción «errónea» que se tiene de Estados Unidos. A nivel laboral reconocen que «no aporta nada» ya que son «los trabajos que nadie quiere hacer», aunque sí se da un impulso al nivel de inglés.
