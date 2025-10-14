Un verano para vivir el sueño americano

Vivir el sueño americano es algo a lo que cada vez más sevillanos se animan; aunque sea durante el verano. El programa 'Work and Travel' recibe cada mes de junio a estudiantes que deciden marcharse a trabajar a Estados Unidos durante tres meses. Promovido ... por el Departamento de Estado americano, se creó en los años sesenta con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre los jóvenes. Mediante el visado J1 miles de universitarios viajan a Estados Unidos para trabajar durante 10 semanas en parques de atracciones, parques nacionales, resorts y tiendas. Este visado les permite permanecer 30 días más en el país para viajar una vez terminan su periodo laboral.

Patrick Martínez, uno de los fundadores de Travelingua; agencia que cada año manda a más de mil españoles a trabajar América, explica a este periódico que Sevilla está alcanzando a Madrid -históricamente donde más interesados había- en número de universitarios que deciden vivir esta experiencia. Este pasado verano de los 1.300 que han participado en el programa 'Work and Travel' gestionados por la empresa que dirige, 250 eran sevillanos. Un número que como indica, «va en aumento». Este 'boom' lo explica tanto en el grado de satisfacción que por lo general tiene el programa; donde además la experiencia y el boca a boca funcionan como efecto llamada, así como por el convenio que tienen con la Universidad de Sevilla. Este mismo martes han organizado tres charlas informativas en diferentes facultades para que sus alumnos conozcan el programa.

«Me daban todas las horas extra que pedía, llegué a hacer jornadas de 15 horas» Inma Mañoso de 23 años ha pasado tres de sus veranos como universitaria trabajando en EE. UU, que define como «las experiencias de su vida». El primer año estuvo de 'ride operator' (persona encargada de los mandos en una atracción) en un parque de atracciones en Springfield, Massachussets. Los dos años siguientes los pasó como cocinera en un hotel Whitefish, Montana. Eligió Springfiel por su cercanía a Nueva York, unas dos horas, cosa que no recomienda hacer. «La tasa de criminalidad era muy alta, nos recomendaban no salir del hotel más allá de las 10 de la noche», reconoce. De hecho el cambio de destino estuvo motivado precisamente por eso. «Me di cuenta que los pueblos cercanos a las grandes ciudades no son la mejor opción. La vida la haces en el pueblo donde estés y sólo libras un día a la semana por lo que es mejor un lugar del que puedas disfrutar. A Nueva York no fui más de una vez», explica la joven. En el hotel pudo hacer hasta jornadas de 15 horas al día y 70 horas a la semana. «Me daban todas las horas extras que pedía y cobraba bien: 18 euros la hora y 27 la extra», esto hizo que al final del verano pudiera ir a sitios que trabajando en España no podría haberse permitido (Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Costa Rica...) e incluso guardar esos ahorros para la vuelta a casa. Confiesa que lo «quemada» que acababa al final del verano le hacía plantearse si repetir, pero que acababa animándose por todo lo que le daba a nivel personal.

Los interesados en participar, que deben empezar a gestionarlo con mucha antelación (octubre y noviembre del año anterior), ya que los destinos se agotan con rapidez, pagan una tarifa que ronda los 2.000 euros -depende de la agencia- con la que ellos les gestionan la tramitación del seguro sanitario, visado, así como ponerle en contacto con una persona en destino que funciona como benefactor durante la estancia. Durante el verano recuperan la inversión inicial y tienen la oportunidad de conocer el país. Los trabajos son mayoritariamente físicos desde lavar platos, asegurar los cinturones en una atracción hasta trabajar como socorrista. De sus experiencias, entrevistadas por este periódico destacan que se «trabaja mucho, más de lo que se puede pensar en un primer momento», aunque por otra parte se gana un muy buen salario en comparación con trabajo similar de verano en España. La moda de querer participar en esta experiencia la atribuyen al 'boca a boca', las redes sociales y la percepción «errónea» que se tiene de Estados Unidos. A nivel laboral reconocen que «no aporta nada» ya que son «los trabajos que nadie quiere hacer», aunque sí se da un impulso al nivel de inglés.

Coumba Ferrera en el parque de atracciones donde trabajaba en Ocean City, Nueva Jersey abc