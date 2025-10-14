Suscríbete a
Un verano para vivir el sueño americano

Cientos de universitarios sevillanos deciden cada año participar en el programa 'Work and Travel' trabajando en resorts y parques de atracciones estadounidenses

Inma Mañoso (izquierda) en la cocina del hotel de Montana donde trabajó
Cristina Rubio

Vivir el sueño americano es algo a lo que cada vez más sevillanos se animan; aunque sea durante el verano. El programa 'Work and Travel' recibe cada mes de junio a estudiantes que deciden marcharse a trabajar a Estados Unidos durante tres meses. Promovido ... por el Departamento de Estado americano, se creó en los años sesenta con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre los jóvenes. Mediante el visado J1 miles de universitarios viajan a Estados Unidos para trabajar durante 10 semanas en parques de atracciones, parques nacionales, resorts y tiendas. Este visado les permite permanecer 30 días más en el país para viajar una vez terminan su periodo laboral.

