El tranvibús unirá desde el lunes Sevilla Este y Nervión con una frecuencia de paso inicial de 10 minutos

La puesta en marcha de la primera línea del tranvibús incrementará las alternativas de movilidad de las que disponen los vecinos de Sevilla Este, uno de los barrios castigados históricamente por los problemas de tráfico y por las amplísimas distancias entre sus viviendas ... y el Casco Antiguo. En el Ayuntamiento de Sevilla tienen claro que no debe ser la única solución a estos problemas y, aunque siguen apostando por la línea 2 del metro como el gran proyecto para esta zona (la Junta está redactando actualmente el estudio de alternativas), consideran que la llegada del BTR ayudará a que se mitiguen estas carencias en un distrito con más de 150.000 habitantes, de los que aproximadamente unos 44.000 utilizan el transporte público a diario.

A partir de este lunes, los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca empezarán a hacer uso del tranvibús hasta los alrededores de Nervión, con el aliciente de que durante la primera semana será gratuito para que se familiaricen con el mismo. Una de las ventajas que aportará este nuevo sistema de transportes es que discurre por un carril segregado en la calzada, que es exclusivo para estos autobuses y que además contará con prioridad semafórica. Todo ello provocará que su velocidad comercial sea más amplia que la del resto de las líneas de Tussam, llegando hasta los 25 kilómetros a la hora. Una mejora que se traducirá en una reducción de los tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, desde Torreblanca a Nervión se tardará 28 minutos y no los 46 que se invierten en estos momentos. O, por otro lado, desde la zona del Palacio de Congresos, la reducción será de 34 a 20 minutos.

Pero la gran mejora que prevén los técnicos de Movilidad llegará cuando se ponga en marcha la segunda fase del tranvibús, que es la que lo llevará de la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque. De momento, las obras de este tramo ya se han iniciado en la Campana y Martín Villa y la intención es que estén finalizadas para el verano de 2026. Será a partir de septiembre del próximo año cuando el BTR ya pueda realizar su recorrido completo entre Torreblanca y el corazón del Casco Antiguo de la ciudad y aquí, aseguran, se notará la mayor diferencia en cuanto a los tiempos. Los estudios que se han realizado advierten de que un vecino de Sevilla Esta tardará menos de 30 minutos en llegar al Centro en el BTR. Ahora, por hacer una comparativa, se invierten entre 55 minutos y una hora en realizar el mismo trayecto, por lo que la mejoría se antoja bastante considerable.

Hasta 18.000 usuarios

Para que se cumplan estos plazos, Tussam pondrá en servicio 10 autobuses de la línea TB1 a partir de este lunes, aunque la cifra aumentará hasta los 18 una vez que se amplíe el recorrido hasta el Duque. Esto permitirá que en las horas punta la frecuencia de paso sea de 10 minutos, reduciéndose a los 5 minutos cuando el BTR ya se haya adentrado en el Centro. Unos atractivos que posibilitarán que el número medio de usuarios al día sea inicialmente de entre 8.000 y 9.000 personas y que esta cantidad crezca hasta rozar los 18.000 viajeros a partir del verano de 2026. Unas previsiones que, por otro lado, también tendrán consecuencias en el tráfico rodado, pues se estima que las 120 personas que caben en que cada autobús equivalen a unos 90 coches y que, por ello, se logrará eliminar casi 400 vehículos a la hora de las calles por las que discurre el trazado, acabando así con parte de los atascos.

Los nuevos autobuses de la línea TB1 serán cien por cien eléctricos, lo que además contribuirá a que sea un transporte sostenible y no sólo rápido en sus desplazamientos. Si funciona como se espera, el siguiente paso será el de reorganizar el resto de líneas que dan servicio al Distrito Este y que a día de hoy son la 27, la LE y la B4. Ninguna de ellas desaparecerá pero sí podrán ver modificados sus tiempos de paso y frecuencias. Eso sí, no será la única novedad que se ponga en marcha, ya que está previsto que el próximo 17 de noviembre se estrene la lanzadera exprés que conectará estos barrios con el Hospital Virgen Macarena, dando así respuesta a una histórica demanda de sus vecinos. Además, el Ayuntamiento también implementó este año un servicio similar hacia la Feria de Abril que, según Movilidad, «fue todo un éxito» y que, por tanto, se repetirá en la edición del año que viene.